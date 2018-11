Catanzaro | bimba di due mesi morta in ospedale | aperta un' inchiesta

Catanzaro - bimba di due mesi morta in ospedale : aperta inchiesta : Una bambina di due mesi è morta domenica nel reparto di rianimazione dell' ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro . Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. La bambina presentava numerose ...

Catanzaro - bimba di due mesi ricoverata con lividi su tutto il corpo : muore in ospedale : Una bimba di soli due mesi è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale Pugliese di Catanzaro con varie ecchimosi su più parti del corpo. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta: i genitori hanno raccontato che la bambina si lamentava e piangeva e per questo motivo hanno deciso di portarla in ospedale.--Tragedia in Calabria, dove una bambina di appena due mesi è morta all’ospedale di Catanzaro, dove era stata ricoverata con numerose ...