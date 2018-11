Catania-Siracusa | precedenti | dominio rossazzurro al ' Cibali-Angelo Massimino'

Famiglia in preda al panico sulla Siracusa-Catania - soccorsa : Personale della Polstrada di Lentini in servizio di controllo ha recentemente prestato soccorso ad una Famiglia rimasta ferma sull'autostrada a bordo della propria autovettura in panne. Durante il ...

Violento terremoto nello Ionio : tremano diverse citta' del Sud. Catania - Siracusa - Reggio Calabria - Lecce - Taranto - Bari. : Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le...

Allerta meteo 'giallo' in tutta la Sicilia - primi temporali a Catania e Siracusa : Sale di livello per tutta la Sicilia l'Allerta meteo della Protezione civile che per oggi è 'giallo' in tutta l'isola. Sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Cadavere sui binari - ferrovia si blocca sulla Catania-Siracusa : Siracusa - Interrotta per poco più di due ore la linea ferroviaria Catania Siracusa. Era stata segnalata la presenza di un Cadavere nei pressi dei binari. Alle 13 è iniziata la ricerca con un carrello ...

Dissesto idrogeologico Catania e Siracusa - servono presidi territoriali : Il consigliere nazionale dei geologi Alba chiede l'istituzione di presidi territoriali per fronteggiare il pericolo Dissesto idrogeologico a Catania

Maltempo - nubifragio a Catania : città in tiltA Siracusa la gente si rifugia sui tetti | Foto : Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sono feriti

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione dei treni tra Catania e Siracusa : E’ ripresa alle 16.25 la circolazione ferroviaria sulla linea Catania-Siracusa, sospesa questa mattina alle 9.45 per l’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone, causato dell’esondazione del fiume San Leonardo. Cancellati, per effetto dell’interruzione, quattro Intercity; quattordici i treni Regionali coinvolti, di cui quattro cancellati e dieci limitati. trenitalia, gruppo Fs italiane, ha istituito un servizio ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop ai treni sulla Catania-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali ...

Meteo - Catania e Siracusa sott'acqua. 'Strade come fiumi - persone sui tetti' : Strade come 'fiumi', con danni a diverse auto : è successo la notte scorsa nel Catanese, dove si è abbattuto un violento nubifragio, con l'acqua che ha spostato e danneggiato diverse vetture. I vigili ...

Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania : avvertito anche Ragusa e Siracusa : Un forte scossa di Terremoto e' stata registrata la notte scorsa a Santa Maria di Licodia in provincia di Catania. Il sisma avvertito anche a Ragusa.

Serie C - la Lega comunica le date dei recuperi : Catania-Siracusa il 6 novembre : Sono state definite le date in cui verranno recuperate le partite di Serie C rinviate tra la 1ª e la 3ª giornata: 1ª giornata di andata Martedì 23 ottobre, ore 20.30 GIRONE C Monopoli - Catania ...

Diretta/ Trapani Siracusa (risultato live 2-1) info streaming video e tv : Catania accorcia le distanze! : Diretta Trapani-Siracusa, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quarta giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:59:00 GMT)