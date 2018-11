Cancro | svelato il “doping” delle cellule tumorali | lo studio sulla proteina Brd4

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) Un team di ricercatori dell’Università di Padova, finanziato da Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul, ha scoperto una nuova, la, che, colpita con farmaci sperimentali, potrebbe fermare la proliferazione di molti tipi di tumore, anche resistenti ai farmaci. Lo, pubblicatorivista scientifica Nature Medicine, è stato per due settimane al primo posto tra i più letti, e porta la firma di una giovane ricercatrice italiana, Francesca Zanconato. “La premessa dalla quale siamo partiti è che una cellula tumorale è come un culturista, “dopata, sotto steroidi”: per supportare le sue divisioni diimpazzite, esprime più geni rispetto a una cellula sana, cresce di più”, spiega al Fattoquotidiano.it Stefano Piccolo, docente del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova e capo del team di ricerca, al lavoro da tre anni. In ...