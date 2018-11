Camerun | commando armato rapisce 78 studenti cristiani nel nord-ovest

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) Un, forse composto da ribelli separatisti, ha rapito 78 ragazzi, alunni di una scuola cristiana protestante presbiteriana in un villaggio nella travagliata regione didel. Il governatore della regione, Deben Tchoffo, fa sapere che anche il preside della scuola, la Presbyterian secondary school, è stato rapito insieme ai ragazzi nei pressi di Bamenda, capolouogo della regione, dove si parla inglese. Non è ancora chiaro chi siano i responsabili ma nelle regioni di lingua inglese, operano miliziani secessionisti e sono esplose violenze. Glisequestrati hanno un’età compresa tra gli 11 e i 17 anni. I rapitori non chiedono un riscatto, ma la chiusura della scuola, secondo quanto riferito dal reverendo Samuel Fonki Forba, a capo della chiesta presbiterianaense. Il, ex colonia francese dell’Africa occidentale, è stato teatro di ...