Calcio | Supercoppa Italiana 2018 | scelta la data per la sfida tra Juventus e Milan? Si

(Di lunedì 5 novembre 2018) Ancora una volta sarà assegnata all'estero la. L'edizione, che vedrà protagoniste, si disputerà in Arabia Saudita: visto l'incontro tra la Lega Serie A e la General Sports Authority (GSA), dovrebbero essere già ufficialie luogo dell'incontro. Il 16 gennaio 2019 in campo a Gedda bianconeri e rossoneri, che nel proprio palmares hanno già sette volte il trofeo (la vincente dunque diventerà la più titolata in Italia nella competizione). Decima edizione dellaall'estero: i precedenti sono Washington nel 1993, Tripoli nel 2002, New York nel 2003, Pechino in tre edizioni (2009, 2011 e 2012) ed infine Doha (2014 e 2016) e Shanghai nel 2015.