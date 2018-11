Calciatore ucciso ed evirato in Brasile | spuntano le foto con la moglie del presunto

Calciatore evirato e ucciso a 24 anni : svelate le foto a letto con la moglie del suo assassino : Il suo assassino ha confessato, ma restano ancora tante ombre dietro l'omicidio di Daniel Correa Freitas, 24enne Calciatore brasiliano di proprietà del San Paolo, torturato, evirato e...

Brasile - il Calciatore Daniel Correa evirato e ucciso. Tragica ipotesi : brutalizzato per un raptus di gelosia : Torturato, evirato e ucciso per un motivo agghiacciante. La Tragica fine di Daniel Correa Freitas , centrocampista 24enne della Serie B brasiliana sgozzato sabato scorso, sarebbe legata a un raptus di ...

Ex Calciatore ucciso - la procura : processare madre e figlio per omicidio : MIlano, 22 ottobre 2018 - La procura di Milano ha chiesto di processare Raffaele Rullo e la madre Antonietta Biancaniello per la morte di Andrea La Rosa, l'ex calciatore del Brugherio calcio ritrovato ...

Napoli - lacrime per l'addio al Calciatore ucciso con una coltellata : 'Lello - non ti strapperanno via da noi' : Un dolore implacabile quello della famiglia e degli amici di Lello Perinelli, riuniti questa mattina presso la parrocchia dei Santissimi Alfonso e Gerardo di Miano per dare l'ultimo saluto al ragazzo ...

Napoli - la lettera della sorella del Calciatore ucciso con una coltellata al cuore : 'Giustizia per mio fratello Lello' : Un accorato appello rivolto ai giudici dalla sorella di Lello, Francesca Perinelli. La ragazza, straziata dal dolore, si è accodata alla madre che già domenica ha fatto appello ai giudici. La giovane ...

Tragedia a Napoli - ucciso giovane Calciatore : accoltellato al petto da un venditore ambulante : Raffaele Perinelli è stato ucciso da Alfredo Galasso con una coltellata al petto, il terzino sinistro militante in Serie D è morto in ospedale Aveva 21 anni il giovane calciatore napoletano Raffaele Perinelli, ucciso nella notte di sabato sera da un venditore ambulante di 31 anni. Il terzino sinistro, militante in Serie D ed attualmente senza contratto, aveva avuto dei diverbi con Alfredo Galasso, che armato di coltello si è avventato ...

Raffaele Perinelli - il Calciatore morto figlio di un camorrista ucciso in un agguato. 'Ma lui aveva scelto un'altra strada' : Raffaele Perinelli, il ragazzo ucci so con una con una coltellata la scorsa notte a Napoli era figlio di un camorrista . Suo padre, Giuseppe Perinelli, è stato ucciso in un agguato nel 2003. Raffaele ...

Giovane Calciatore ucciso a coltellate - si costituisce l'omicida : La vittima è Lello Perinelli, calciatore ex Turris. Fermato un 30enne: "Ho rovinato la vita di quel ragazzo, ma anche la...

NAPOLI - UCCISO Calciatore DI 21 ANNI/ Ultime notizie - il killer si costituisce "Sono distrutto" : Raffaele Perinelli UCCISO a NAPOLI: CALCIATORE dilettante accoltellato da 31enne che si è costituito. Ultime notizie, il padre fu UCCISO nel 1999.

Napoli - Calciatore dilettante ucciso a coltellate. L'omicida si costituisce : Si è costituito nella notte L'omicida di Raffaele Perinelli , il giovane calciatore di 21 anni morto per una coltellata ricevuta la notte scorsa, durante una lite. L'aggressore, 31 anni e precedenti ...

