Cairo | “Var? Andrebbe utilizzato di più dagli arbitri”

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Utilizzo del Var in Serie A? Penso che ci debba essere una consultazione più frequente del Var, un po’ quello che succedeva l’anno scorso quando il Var andò molto bene. Penso che si possa trovare una mediazione sotto questo punto di vista. So che dipende dai protocolli internazionali, non si tratta di qualcosa che si può decidere da soli in Italia, quindi mi rendo conto che ci sono dei protocolli che vanno rispettati e che questa è una cosa da discutere nelle varie riunioni. Ma secondo me, siccome il Var può essere di grandissimo aiuto agli arbitri italiani, potrebbe essere ulteriormente migliorato”. E’ l’opinione espressa da Urbano, Presidente del Torino su Radio 24, a proposito dell’uso del Var. “Lo strumento c’è ed è molto utile,un po’ di più. Poi alla fine non ci sarebbero tante occasioni. ...