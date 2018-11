Cairo dà i voti al suo Torino citando “Cochi e Renato”

sportfair

(Di lunedì 5 novembre 2018), Urbanoha parlato del suo club che in questa fase della stagione sembra aver ingranato le marce alte “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un campo difficilissimo come quello di Marassi, dove è tantissimo che il Toro non vince in Serie A“. Sono le parole del presidente del, Urbano, su Radio 24 sulla vittoria dei granata contro la Sampdoria per 4-1, con i primi due gol del ‘Gallo’ Belotti in questo campionato di Serie A. Una vittoria che posiziona ilal settimo posto: “Che voto darei alla squadra? Come direbbero Cochi e Renato, ‘Bene, ...