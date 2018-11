scuolainforma

: Bullismo e violenza, ma dove siamo arrivati? - scuolainforma : Bullismo e violenza, ma dove siamo arrivati? - natalinogori51 : Violenza sulle donne, droga, devianze minorili e bullismo. - Glitteringwoman : Chapeau al coraggio di questa signora che, in una sola volta, combatte #ignoranza, stupidità, #razzismo, violenza,… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Non passa giorno che, purtroppo, non ci ritroviamo a commentare episodi dinelle scuole. Dopo l’aggressione avvenuta la scorsa settimana a Vimercate in provincia di Monza-Brianza,un’insegnate è stata colpita con una sedia dai suoi alunni, altri 3 episodi vengono segnalati in questi giorni. Un ragazzino autistico vittima di atti diall’interno della sua classe. Una bimba delle elementari insultata dai suoi compagni per il colore della sua pelle. Una mamma che sputa alla maestra perché rimproverata per un ritardo. Ragazzo autistico aggredito, ma la scuola non denuncia Il primo episodio è accaduto in Toscana, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, Il ragazzino è stato preso di mira da due compagni che lo hanno percosso e offeso nei corridoi prima e nei bagni della scuola poi. A sporgere denuncia al Tribunale dei Minori sono ...