Buffon | ' Contro il Napoli sarà dura'

Napoli-PSG - Buffon : 'Ancelotti è speciale. L'anno scorso ho temuto di perdere lo scudetto contro gli azzurri' : La Champions League e Gianluigi Buffon , dov'eravamo rimasti? Alla notte amara del Bernabeu, terminata con l'eliminazione della Juventus da parte del Real Madrid, l'espulsione ad opera dell'arbitro ...

Tuchel : Buffon in porta contro il Napoli : ANSA, - ROMA, 1 NOV - Gianluigi Buffon giocherà contro il Napoli martedì prossimo in Champions League, partita cruciale per il passaggio del turno del Gruppo C. Lo ha annunciato oggi in conferenza ...

Buffon : 'Io più forte di 5 anni fa. Finale Champions contro la Juve? No - grazie' : In tutto il mondo mi vedevano con orgoglio, per come rappresentavo l'azzurro, e la critica parlava solo della necessità di rinnovare. A darmi rabbia non erano le cose su di me, ma che addetti ai ...

Juventus - Buffon : “E’ stato un addio perfetto. Contro in finale? Meglio di no…” : Gigi Buffon, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo addio alla Juventus, confermando l’ottimo rapporto con i bianconeri. Il portiere del PSG ha evidenziato come la storia d’amore con la Juve si sia chiusa nei migliori dei modi, con grande rispetto e con grande armonia. Poi focus sulla […] L'articolo Juventus, Buffon: “E’ stato un addio ...

Gigi Buffon e Alena Seredova - alta tensione : cala il gelo nell'incontro per i figli : Si sono lasciati ormai quattro anni fa, ma il clima fra Gigi Buffon e Alena Seredova sembra essere ancora teso. Nel 2014 infatti i due hanno messo fine al loro matrimonio e mentre Buffon ha poi reso...

Psg - dominio contro il St.Etienne : ancora panchina per Buffon : Si è aperta la 5^ giornata della Ligue 1, altro importante successo per il Psg, quinta vittoria consecutiva e conferma al primo posto in classifica. ancora panchina per il portiere Gigi Buffon, al suo posto Areola che si conferma il titolare. Il risultato finale contro il St’Etienne è stato di 4-0. Nel primo in rete Draxler, poi nella ripresa il Psg chiude i conti con Cavani, Di Maria e Diaby. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...