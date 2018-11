Boxe – The Night of Kick and Punch | il programma della 9ª edizione quasi completo | le

Boxe – The Night of Kick and Punch 9 : sul ring anche l’avvocato Michele Briamonte : L’avv. Michele Briamonte combatterà alla The Night of Kick and Punch 9 anche l’avvocato Michele Briamonte sarà tra i protagonisti della The Night of Kick and Punch 9, organizzata sabato 15 dicembre da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis. Combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti ciascuna. Il nome del suo avversario sarà reso noto nei prossimi giorni. ...

Boxe – Pacquiao torna sul ring - ma non contro Mayweather : ecco chi sarà il suo avversario : Manny Pacquiao tornerà sul ring il prossimo gennaio, ma non contro Floyd Mayweather: il pugile filippino affronterà Adrien Broner Nelle scorse settimane aveva preso piede la possibilità che Floyd Mayweather e Manny Pacquiao potessero sfidarsi nuovamente in una rivincita della loro sfida del maggio 2015. Mayweather ha preso seriamente la proposta lanciata dall’avversario, ma il suo calendario di impegni e la recente proposta di Khabib ...

Boxe - Canelo Alvarez : “Voglio la rivincita contro Mayweather - quando mi ha battuto ero giovane” : Attraverso il sito iberico marca.com Canelo Alvarez ha chiesto la rivincita a Floyd Mayweather nel caso in cui quest’ultimo dovesse scegliere di tornare a combattere sul ring. Sono passati ormai quasi cinque anni da quel 14 dicembre 2013, quando subì la prima ed unica sconfitta, allora nella categoria dei pesi medi. Infatti Canelo ha affermato che l’esito di quella sfida è stata decisa soltanto dall’abitudine a calcare certi ...

Boxe – Milano si prepara per l’evento “The Night of Kick and Punch 9” : Arriva a Milano The Night of Kick and Punch 9: a dicembre il grande evento Sabato 15 dicembre il centro sportivo Vismara di Milano ospiterà la nona edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style. Si tratta di una grande manifestazione di sport da combattimento in cui saliranno sul ring i fuoriclasse della Kickboxing che combatteranno con le ...

Boxe – Espinoza non ha dubbi : “sfida con Pacquiao? Mayweather é serio fino alla morte” : dubbi sulla sfida contro Pacquiao? Floyd Mayweather non é mai stato così serio: ‘Money’ vuole un altro match contro il pugile filippino Nelle scorse settimane, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Boxe – Mayweather vs Pacquiao - cambia la possibile data della rivincita : ecco le novità : La rivincita fra Mayweather e Pacquiao non dovrebbe disputarsi a dicembre: l’americano impegnato a Tokyo, il match potrebbe slittare in primavera Nei giorni scorsi, Floyd Mayweather aveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Manny Pacquiao in un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due è datata 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò ...

Boxer - Mayweather e Pacquiao pronti alla rivincita. Quando si combatterà? Tutte le ipotesi sul match : Floyd Mayweather aveva annunciato il suo clamoroso ritorno pochi giorni fa, il ribattezzato Money (con un patrimonio di circa due miliardi di dollari) aveva espresso il desiderio di risalire sul ring per sfidare Manny Pacquiao nella rivincita del match del secolo disputato il 2 maggio 2015. Quell’incontro generò un volume d’affari di oltre 500 milioni di euro con ben 4,6 milioni di abbonamenti pay per view e ora la speranza è di ...

Boxe - passi avanti per un Pacquiao-Mayweather bis - : Potrebbe esserci un incontro di pugilato tra Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Dopo le parole dell'americano, che su Instagram ha annunciato il ritorno sul ring per affrontare il rivale gia' ...

Boxe – Mayweather lancia la sfida - Pacquiao la raccoglie : a dicembre la rivincita tra i due pugili : Pacquiao ha reso noto di aver accettato l’invito di Mayweather, sottolineando di essere disposto a tornare sul ring contro l’americano Il pugile filippino Manny Pacquiao e lo statunitense Floyd Mayweather potrebbe affrontarsi di nuovo su un ring nel mese di dicembre. Pacquiao ha detto che accetterà l’offerta del pugile americano con l’intenzione di prendersi una rivincita del combattimento perso a maggio 2015. I ...