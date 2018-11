Borsellino | Viminale si costituisce parte civile al processo | chiesti 60 milioni ai tre

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino a Salvini : ‘Incredibile che il Viminale non sia parte civile al processo su depistaggio’ : Il ministero dell’Interno non si è costituito parte civile al processo per il depistaggio delle prime indagini sulla strage di via d’Amelio. E a farlo a notare a Matteo Salvini è direttamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992. “Ritengo assolutamente incredibile che il Viminale non sia parte civile di questo processo. Una cosa che ha rilevato anche lo stesso pubblico ministero è che questi ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino a Matteo Salvini : “È incredibile che il Viminale non sia parte civile al processo sul depistaggio” : Il ministero dell’Interno non si è costituito parte civile al processo per il depistaggio delle prime indagini sulla strage di via d’Amelio. E a farlo a notare a Matteo Salvini è direttamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992. “Ritengo assolutamente incredibile che il Viminale non sia parte civile di questo processo. Una cosa che ha rilevato anche lo stesso pubblico ministero è che questi ...