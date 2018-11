agi

: Il ministro #Bonafede ha assicurato che i #processi saranno più rapidi - Agenzia_Italia : Il ministro #Bonafede ha assicurato che i #processi saranno più rapidi - AdeleChiello : Il ministro Alfonso Bonafede è sceso per incontrarli: “Non saremo lo Stato vigliacco che abbandona chi lo ha servi… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal 'Corriere della Sera', il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". Il Guardasigilli apre comunque a una soluzione concordata: "mi fa molto piacere che Salvini confermi il valore di quello che abbiamo scritto nel contratto di governo. Per questo siamo qui in ascolto se si vuole migliorare il testo". "Non c'è alcun veto incrociato all'interno della maggioranza. Le due forze di governo, ognuna con la sua storia, fin qui hanno saputo fare sintesi. Noi lo abbiamo dimostrato con due provvedimenti spinti in particolare dalla Lega: la legittima difesa e il rito abbreviato interdetto per i reati più gravi. E per andare avanti su questi temi non ho certo ...