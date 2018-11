Boeri Inps | «Segnali di maschilismo  nella manovra del governo»

Caro Boeri - se gli incentivi ai medici sono illegittimi - l’Inps li cancelli subito : Egregio presidente professor Tito Boeri, ritengo sia mio dovere rispondere alla lettera aperta che lei ha indirizzato alle persone disabili e alle loro famiglie per motivare gli incentivi ai medici dipendenti Inps collegati sia con la revoca delle prestazioni d’invalidità, sia con l’annullamento di prestazioni dirette di malattia. Come lei ben sa, dopo aver letto il comunicato n. 12 dell’Anmi, l’Associazione Nazionale medici Inps, ho affrontato ...

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

L'accusa di Boeri - Inps - : quota 100 sarà carissima e contro i giovani : 'Costerebbero allo Stato 140 miliardi in dieci anni e c' è anche chi perderebbe il 21% della pensione' ha detto in audizione alla Camera. Durissima replica dai Cinquestelle: 'vergogna, fa politica' -

Boeri - QUOTA 100 : "SI PERDONO 500 EURO AL MESE"/ M5s vs Presidente Inps : "140 mld per pensioni? Si vergogni" : BOERI "Interventi sulle pensioni costeranno 140 miliardi di EURO". Il Presidente Inps "Devastante il condono contributivo". Il numero uno dell'Inps.

Inps - Boeri sotto assedio : La posizione di Tito Boeri alla guida dell'Inps è sempre più in bilico. Il presidente dell'Istituto di previdenza sociale ha un mandato che scade il prossimo febbraio. Ma a quanto pare ben prima della scadenza della sua "reggenza" alla guida dell'Istituto deve fare i conti con la rivlta della base dei dipendenti Inps che lo accuserebbero, secondo quanto riporta la Verità, di avere troppi poteri. Poteri, quelli di Boeri, che verrebbero usati per ...

Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più : L'assenso di Tito Boeri è un dettaglio superfluo, giustificato anche dal fatto che per il suo mandato, in scadenza a febbraio, la possibilità del rinnovo è totalmente scartata dal governo gialloverde. Quello che invece importa è che l'Inps diventi il guardiano del reddito di cittadinanza e della quota 100 per il superamento della Legge Fornero. E per farlo diventare un centro di gestione più rapido, in linea ...

Mattarella difende il ruolo delle autoritaà indipendenti rispetto agli eletti. Oggi in graticola Boeri - Inps - : 'La storia insegna che il potere può fare inebriare' il richiamo del capo dello Stato, ai recenti attacchi del governo a Bankitalia e Upb. L'ultima stoccata è arrivata al presidente dell'Inps, critico ...

Inps e premi per chi taglia le invalidità? “Polemica sul nulla”. Boeri minimizza nonostante l’intervento di ministro e medici : Il presidente Inps Tito Boeri alla Camera dei Deputati parla di pensioni d’oro ed equità del sistema previdenziale, ma tira dritto sulla delibera con la quale a marzo ha introdotto un premio per i medici che tagliano le prestazioni di malattia e invalidità, come rivelato dal fattoquotidiano.it. Mentre il ministro della Salute in persona, l’Ordine dei medici, la stessa Associazione dei medici dell’Inps e tutte quelle che tutelano gli invalidi ...

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)

