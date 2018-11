Bocelli è primo nella classifica Usa | nuovo primato dopo quella inglese

Andrea Bocelli primo in Gb con "Sì" : 21.32 Andrea Bocelli conquista la vetta della classifica degli album più venduti in Gran Bretagna con la sua raccolta di inediti "Sì". E' la prima volta che un italiano raggiunge il primo posto nelle chart britanniche. "Sono felicissimo di aver ottenuto il mio primo N. 1 nel Regno Unito -ha detto Bocelli -. E' stato un viaggio straordinario scrivere e creare questo album insieme ai miei amici e alla mia famiglia".

Andrea Bocelli primo nelle classifiche britanniche con il nuovo album 'Sì' : Per la prima volta nella storia della musica italiana e per la prima volta nella sua carriera, Andrea Bocelli conquista la vetta della classifica inglese degli album più venduti con un disco di ...

Andrea Bocelli primo in Inghilterra con Sì. Prima volta nella storia per un album di inediti italiano : Per la Prima volta nella storia della musica italiana e per la Prima volta nella sua carriera, Andrea Bocelli conquista la vetta della classifica inglese degli album più venduti con un disco di ...