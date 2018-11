Bimba di due mesi morta in ospedale con diversi lividi | giallo a Catanzaro

Catanzaro - Bimba di due mesi morta in ospedale : aperta un'inchiesta : Una bambina di due mesi è morta domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. La bambina presentava numerose ...

Catanzaro - Bimba di due mesi morta in ospedale : aperta inchiesta : Una bambina di due mesi è morta domenica nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. La bambina presentava numerose ...

Catanzaro - Bimba di due mesi ricoverata con lividi su tutto il corpo : muore in ospedale : Una bimba di soli due mesi è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale Pugliese di Catanzaro con varie ecchimosi su più parti del corpo. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta: i genitori hanno raccontato che la bambina si lamentava e piangeva e per questo motivo hanno deciso di portarla in ospedale.--Tragedia in Calabria, dove una bambina di appena due mesi è morta all’ospedale di Catanzaro, dove era stata ricoverata con numerose ...

Bimba figlia di due padri : il Tribunale riconosce la bigenitorialità : Secondo i giudici del Tribunale di Milano riconoscere la bigenitorialità alla piccola, nata negli Stati Uniti, "non viola...

Milano - Bimba nata da due padri : il Tribunale ordina al Comune la trascrizione dell'atto di nascita : La sentenza segue quelle di Livorno, Roma e Pisa: fino ad oggi Palazzo Marino aveva riconosciuto solo figili di due madri

San Giovanni Rotondo - frontale tra due auto : morti mamma e Bimba di pochi mesi - tra i 5 feriti anche il papà : Una mamma e la sua bambina di pochi mesi, probabilmente d'origine dell'Europa dell'Est, sono morte e altre cinque persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio ...

Bimba di due anni muore dopo il vaccino - la ministra invia gli ispettori : Il dramma a Melfi. La piccola era affetta da una malattia rara, la sindrome di Dravet. Sul caso indaga la procura di Potenza

Bimba muore ad appena due mesi - è lutto a Invorio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Bimba muore ad appena due mesi, ...

Bimba con due padri : primo caso in Sardegna : primo caso in Sardegna di una Bimba registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna, risale a qualche giorno fa, con la decisione dei giudici del Tribunale di Sassari che hanno rettificato l’atto di nascita originario dove era indicato il nome del solo papà biologico, ma il tutto è iniziato nel 2016, anno di nascita della piccola. La coppia, oggi unita civilmente, ha fatto ricorso alla ...

Bimba registrata come figlia di due padri - primo caso in Sardegna : Per la prima volta in Sardegna una Bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La decisione è stata assunta dai giudici del Tribunale di Sassari, che hanno rettificato l'atto di ...

Bimba con due papà - il tribunale di Sassari dice sì. Primo caso sull'Isola - Sardiniapost.it : Per la prima volta in Sardegna una Bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna , risale a qualche giorno fa, con la decisione dei ...

Brescia - riprese le ricerche della Bimba scomparsa da due mesi : Sono riprese a Serle, in provincia di Brescia, le ricerche della piccola Iuschra, la bambina scomparsa il 19 luglio scorso.

Bimba di due anni trovata esanime in casa : mamma e fidanzato accusati di omicidio : La piccola, trovata esanime in casa dai soccorsi dopo una chiamata di emergenza da parte della mamma, è morta in ospedale per lesioni multiple. Gli inquirenti ora accusano la mamma 27enne e il suo fidanzato.Continua a leggere

Bimba di due anni muore per una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitalia. Inutile l'atterraggio di emergenza a Bari. : l'atterraggio di emergenza è stato Inutile. Una bambina di due anni è morta a causa di una crisi cardiaca avuta durante un volo Alitaliia partito da Beirut ed atteso a...