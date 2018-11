Bici contro auto | incidente a Borgosesia

Novara contro abiti succinti e Bici ai pali : la crociata del Comune per la 'decenza' : Il Comune di Novara , a guida leghista , dirama nuove disposizioni di polizia urbana in merito al decoro cittadino e accende subito la polemica. Sì, perché il nuovo regolamento vieta, tra le varie ...

Veni - vidi - Bici. Ribellarsi contro la decrescita dell'Italia : Ci piacerebbe molto essere ottimisti e immaginare che i numeri da paura dell'Italia populista possano costringere il governo del cambiamento ad avere un qualche ripensamento, a mutare strategia, a ...

Con la Bici contro un'auto. Eliambulanza atterra per un ciclista : MONTEGIORGIO Unciclista di 68 anni è stato soccorso dall'Eliambulanza in seguito ad un brutto incidente avvenuto a Piane di Montegiorgio nel pomeriggio di oggi. L'uomo, per motivi al vaglio dei ...

Auto contro Bici - ciclista finisce in ospedale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto contro bici, ciclista ...

La Milano-Torino è un Biciscontro in salita e un cin-cin di Pinot : Sopra Superga le nuvole, sulla strada che porta al Santuario le biciclette. Davanti a tutti un gioco di attimi, di sguardi, di imprevedibilità che non lo sono, ma che lo diventano. Occhi che si girano al momento sbagliato, altri che invece inquadrano il momento giusto, quello buono per salutare il s

Milano. Registro online delle Biciclette contro furti e ricettazione : Creare un Registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle

Contro i furti di Biciclette Milano metterà online foto e codici di marcatura dei telai : Il Comune di Milano vuole creare un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle bici e i relativi codici univoci di marcatura incisi sulle stesse due ruote: un sistema di registrazione capace di facilitare il recupero delle bici rubate e scoraggiare i fenomeni di ricettazione, con un accesso dedicato alle forze dell’ordine. Gli uffici di Palazzo Marino hanno ...

Milano : Comune lavora a registro online Bici contro furti e ricettazione (2) : (AdnKronos) - Funzionerà così: dopo l’accesso al sito attraverso il profilo completo, il cittadino registrerà la propria bicicletta, inserendo foto e informazioni del mezzo (compreso il codice di marcatura del produttore, qualora la bici ne fosse provvista). L'utente riceverà quindi un voucher con u

Milano : Comune lavora a registro online Bici contro furti e ricettazione : Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Creare un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle bici e i relativi codici univoci di marcatura incisi sulle stesse due ruote: un sistema di registrazione capace di facilitare il recupe

MILANO - Un registro online delle Biciclette contro furti e ricettazione : "Si tratta di un passaggio fondamentale per la politica di promozione della ciclabilità sulla quale questa Amministrazione punta dall'inizio del mandato " commenta l'assessore alla Mobilità Marco ...

Milano pedala contro lo smog Ora in tram si sale con la Bici : Una festa di sport che arriva al termine di 15 giorni di eventi , oltre 150, dove di bici si è parlato molto e non solo come mezzo per fare sport e per il tempo libero, ma soprattutto come mezzo di ...

Torna ‘Bicinrosa’ : 28 ottobre a Roma contro tumore al seno : Roma – Prevenire il tumore al seno e’ possibile praticando regolare attivita’ fisica e aggiungendo alla classica passeggiata un po’ di attivita’ sportiva. Come la bicicletta, protagonista domenica 28 ottobre alle 11 a ‘Bicinrosa 2018′, la seconda edizione della ciclopedalata non competitiva di raccolta fondi per la lotta contro il tumore al seno e l’educazione ai corretti stili di vita voluta ...

Auto contro Bici : paura sulla provinciale per San Magno : Auto contro bici a Monte San Biagio. Lo spaventoso incidente poco fa sulla provinciale per San Magno. A scontrarsi una Nissan Micra e una donna asiatica che pedavalava sulla due ruote lungo la ...

Aosta - tredicenne finisce con la Bici contro un’auto : morto sotto gli occhi degli amici : Matteo Saulle, tredici anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il ragazzo era in bici quando si è scontrato frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Insieme alla giovanissima vittima c’erano tre coetanei che sono stati affidati alle cure degli psicologi.Continua a leggere