Beautiful | anticipazioni americane | STEFFY rifiuta di uscire con LEO

Beautiful - anticipazioni puntate dal 12 al 17 novembre : Thorne bacia Katie : Pronti per le nuove anticipazioni di Beautiful? Nelle puntate italiane in onda da lunedì 12 a sabato 17 novembre assisteremo alla festa di nozze di Ridge e Brooke, durante la quale avverrà un bacio tra Katie e Thorne. Purtroppo l’unica persona a vederli sarà Wyatt, che prenderà una drastica decisione… Beautiful, anticipazioni: festa di matrimonio con sorpresa Ridge e Brooke sono di nuovo marito e moglie: hanno pronunciato i loro ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 12-17 novembre 2018 : Brutta Scoperta per Steffy! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 12 a sabato 17 novembre 2018: Hope svela a Brooke di amare ancora Liam! Thorne seduce di nuovo Katie! Anticipazioni Beautiful: Steffy trova un messaggio di Liam sul cellulare di Hope! Wyatt lascia Katie che riceve una proposta da parte di Thorne! Il giovane Spencer accompagna sua moglie alla prima ecografia e scoprono di aspettare una femminuccia! Emozioni, lacrime, gioia nei prossimi episodi ...

Beautiful anticipazioni Americane : Brooke tra Ridge e Bill : Presto la Logan tornerà ad essere protagonista del triangolo amoroso più famoso degli ultimi anni. Chi la spunterà tra i due pretendenti?

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 6 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 6 novembre 2018: Liam (Scott Clifton) prende la decisione di non recarsi al matrimonio di Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye). A quel punto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è disperata… Hope (Annika Noelle) va a trovare Liam e gli fa capire che potrà sempre contare sul suo aiuto… Thorne (Ingo Rademacher) farà da testimone alle nozze di Ridge e Brooke, ma rivela a Katie ...

Beautiful anticipazioni : Ridge e Brooke all’altare per l’undicesima volta : Matrimonio Ridge e Brooke Undici. E’ questo l’ammontare dei matrimoni di Ridge e Brooke insieme, considerando quello di questa settimana a Beautiful e anche le volte in cui il matrimonio non era valido o è stato interrotto. I dettagli della celebrazione (che precederà il “ritorno” di Stephanie) nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 5 a sabato 11 novembre 2018 Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : un nuovo amore per Steffy? : Beautiful Anticipazioni americane, complicità tra Steffy e la new entry Leo: ma la figlia di Ridge rifiuta le sue avances Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful arriva un nuovo personaggio, Leo, interpretato da Sam Myerson. Si tratta di un vecchio cliente della Forrester Creations, il quale entra in affari con Steffy. Il giovane […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: un nuovo amore per Steffy? proviene da ...

Beautiful - anticipazioni USA : BROOKE fa “strani pensieri” - rivuole BILL??? : Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, BROOKE Forrester si è ritrovata ad avere degli inaspettati flashback quando, vedendo seduto il marito Ridge accanto a Quinn, non ha potuto ripensare al bacio tra i due in Australia. La questione, che all’epoca aveva portato la stessa BROOKE a rompere con lo stilista e a sposare Bill Spencer, sembrava archiviata, visto che la Logan ha poi deciso di intraprendere di nuovo una relazione con ...

Beautiful - anticipazioni USA : tornano SHIRLEY SPECTRA e JAKE MACLAINE : Quando la scorsa primavera, dopo una brevissima uscita di scena, venne annunciato il ritorno di Courtney Hope nel ruolo di Sally SPECTRA, il comunicato ufficiale anticipava anche che, assieme alla stilista, sarebbe riapparso il resto del suo clan. La questione venne smentita poco tempo dopo, spiegando che non c’erano per il momento piani di riportare sulla scena il team della rossa. In realtà, nelle prossime puntate americane di Beautiful, ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 5 al 10 novembre : Liam e Wyatt grandi assenti al matrimonio del secolo : Liam e Wyatt grandi assenti al matrimonio del secolo che vedrà Ridge e Brooke dirsi sì al cospetto della famiglia, per l’ennesima volta. Beautiful riparte proprio dai preparativi del matrimonio e il ritorno di Hope non ha fatto altro che migliorare le cose. La giovane è pronta a restare e ne parla anche con Liam facendogli presente che lei sarà sempre presente per lui. Dal canto suo il giovane non è pronto a perdonare la moglie e nemmeno ...

Beautiful - anticipazioni americane : QUINN ha paura di PAM e DONNA? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, QUINN Forrester dovrà difendersi su più fronti, avendo attirato su di sé un rinnovato astio da parte di Pam Douglas ed essendosi ritrovata tra i piedi anche Donna Logan. Come già riportatovi, Pam, allo scopo di rifarsi su QUINN, stuzzicherà la nostalgia di Donna per il suo passato con Eric e convincerà lo stilista a riassumere l’ex moglie alla Forrester Creations in quella che fu la sua ultima ...

Beautiful : anticipazioni puntate dal 5 al 10 novembre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 5 novembre a sabato 10 novembre 2018 Fervono i preparativi per il matrimonio di Ridge e Brooke a Beautiful! Nelle nuove puntate italiane, quelle in onda la settimana prossima dal 5 al 10 novembre 2018, la coppia convola finalmente a nozze. Un evento che doveva tenersi già […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate dal 5 al 10 novembre 2018 proviene da Gossip e Tv.