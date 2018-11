Baume & Mercier sposta avanti nel tempo l’orologeria

gqitalia

: Kerastase Aura Botanica Baume Miracle50 ml balsamo trattamento nutriente istantaneo multiuso per capelli e zone ina… - SimonePerelli : Kerastase Aura Botanica Baume Miracle50 ml balsamo trattamento nutriente istantaneo multiuso per capelli e zone ina… - Tipropongo : Homme Sensi-Baume Ca Balsamo Dopobarba (75ml) -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Il vanto maggiore di un brand di alta orologeria è quello di creare prodotti sempre più affidabili e performanti.non cura quindi solo l’aspetto estetico, per cui i suoi orologi sono dei gioielli unici e inimitabili, ma da sempre studia soluzioni tecnologiche innovative per migliorarne le prestazioni. Ma esistono limiti che sembrano comunque insormontabili. Ecco allora nascere dalla collaborazione della équipe di Ricerca e Innovazione di Richemont con la Manufacture Horologère ValFleurier orologi in serie capaci di altissime performance, Clifton Baumatic. Segnache, grazie al primo movimento meccanico a carica automatica di Manifattura – il calibro Baumatic™ BM12-1975A, oggi sono in grado di superare le maggiori problematiche che incontrano gli orologi meccanici: autonomia, precisione cronometrica, sensibilità ai campi magnetici e durabilità. ...