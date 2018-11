Battlefield V | disponibile il pre-load su Xbox One

Battlefield V : anche la votazione delle mappe multiplayer non sarà disponibile al lancio : Mentre DICE ha intenzione di trattare Battlefield V come un servizio continuo con aggiornamenti costanti, stiamo arrivando a un punto in cui la quantità di funzionalità che non saranno incluse nel gioco al momento del lancio sta diventando piuttosto sconcertante.Per alcune delle più grandi funzionalità e modalità, è ancora comprensibile, in quanto DICE non vuole pubblicare feature fino a quando il loro sviluppo non è stato completato. Tuttavia, ...

Battlefield V : la valuta acquistabile con denaro reale non sarà disponibile al lancio : Come riportato da VG247.com, la valuta acquistabile in-game di Battlefield V non sarà disponibile al momento del lancio, per incoraggiare i giocatori a ottenere "esperienza pratica con la loro compagnia".DICE ha condiviso dettagli sul sistema di progressione e sulle microstranazioni di Battlefield V e ha preso la decisione di impedire ai giocatori di acquistare valuta di gioco al momento del lancio."Battlefield V è stato creato per premiare ...

Disponibile Open Beta di Battlefield 5 : primi video gameplay : A partire da oggi, giovedì 6 settembre, è Disponibile l’Open Beta di Battlefield 5. La fase di test è aperta a tutti e si concluderà il prossimo martedì 11 settembre alle ore 16:00. Inoltre sono già stati svelati i video gameplay della Beta grazie ai quali è stato possibile conoscere i primi dettagli (in basso trovate anche un videoconfronto tra tutte le versioni). Con la Beta di Battlefield 5 è possibile provare la modalità Conquista sulle ...