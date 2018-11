Bari | in un bar del centro sequestrati 20 kg di pesce per il sushi | “Dubbia provenienza”

Casteldaccia - nove morti e il solito scaricaBarile : Le bandiere del Comune di Casteldaccia sono a mezz'asta in segno di lutto per le due famiglie uccise dal fiume Milicia. Al secondo piano, di questo palazzo antico in piazza della Matrice, sulla scrivania del sindaco Giovanni Di Giacinto ci sono i documenti relativi alla villetta killer dichiarata abusiva nel 2008. Tutte queste carte, insieme a tante altre, vengono acquisite in queste ore dalla procura di Termini Imerese che indaga per omicidio ...

Bari -PISICCHIO SU LINEE GUIDA PER LEGGE BELLEZZA : Penso a figure professionali come i facilitatori della partecipazione e all'apporto qualificato dell'Apulia Film Commission e del Teatro Pubblico Pugliese per la parte relativa agli spettacoli. Ai ...

Il Bari vola - delirio sul pullman dopo il successo contro l’Acireale [VIDEO] : Momento importante in casa Bari, la squadra del presidente De Laurentiis ha riscattato gli ultimi pareggi e nelle ultime due partite ha conquistato due vittorie consecutive. Nell’ultimo match è arrivo un successo sul campo dell’Acireale, la classifica adesso sorride, il vantaggio sugli avversari è già importante ed il Bari è assolutamente la candidata numero uno a conquistare la promozione. I tifosi sono sempre più in delirio ...

Bari - si gira il film 'Passeggeri notturni' : limitazioni al traffico fino al 10 novembre : Bari si appresta a ospitare le riprese del film "Passeggeri notturni", con la regia di Riccardo Grandi, per agevolare la produzione, su richiesta di Anele srl, sono dunque state disposte alcune ...

Bari calcio - fumogeni contro la polizia all'imbarco : tifosi biancorossi a rischio stangata : Stavolta i tifosi del Bari rischiano una stangata. Gli scontri avvenuti al termine della gara di Acireale, all'imbarco dallo Stretto di Messina, sono particolarmente gravi, perché di fronte non c'era ...

Bari - al Petruzzelli il concerto dell'Orchestra del Teatro diretto dal maestro Neuhold : La Fondazione Petruzzelli propone un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2018: mercoledì 7 novembre è in cartellone un concerto dell'Orchestra del Teatro, diretto dal maestro Günter ...

Bari - anziano sbranato e ucciso da tre pitbull mentre raccoglie verdure : L'uomo- un 62enne invalido - stava raccogliendo verdure in un terreno di San Ferdinando di Puglia, quando è stato aggredito da tre cani di razza pitbull che erano stati lasciati liberi dai proprietari. Ricoverato, è morto dopo alcuni giorni. Indaga la Procura di Bari.Continua a leggere

Rapine ed estorsioni - 18 arresti a Napoli - Bari e Latina : Operazione della Polizia parte da Ponticelli. Il ministro Salvini: "Così le giornate cominciano bene"

5 /9 novembre - "Landru" con Gianni Ciardo e Ebe Guerra al tetaro Kismet di Bari : A inaugurare il ciclo degli otto spettacoli in cartellone , 7 di prosa e un concerto della Rimbamband, , lunedì 5 con repliche fino a venerdì 9 al teatro Kismet di Bari, sarà "Landru". Lo spettacolo ...

Serie D - i risultati dell'ottava giornata : vincono Bari e Modena - pari Avellino. Cesena ko : ... 6-2 Pro Sesto-Como: 2-3 Rezzato - Villa D'Alme Valbrembana: 2-2 Sondrio-Caronnese: 1-0 Villafranca Veronese-Virtus Bergamo: 0-1 Girone C Belluno-Levico Terme: 0-0 Montebelluna-Sport Club St.georgen: ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : vola il Bari - risultato positivo per il Messina [VIDEO] : Risultati Serie D Girone I, la classifica – Ecco il programma valido per la giornata del campionato di Serie D, un turno che ha regalato spettacolo ed emozioni ma soprattutto indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel Girone I colpo grosso del Bari sul campo dell’Acireale, la squadra del presidente De Laurentiis continua a guidare la classifica e non ha nessuna intenzione di fermarsi, l’obiettivo è ...

Risultati Serie D - colpo grosso del Bari : bene anche il Modena - Latina ko [VIDEO] : Risultati Serie D – Ecco il programma valido per la giornata del campionato di Serie D, un turno che ha regalato spettacolo ed emozioni ma soprattutto indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Dominio del Lecco contro la Fezzanese, finisce addirittura 5-0, sei gol davanti al pubblico amico anche per il Pontisola, colpo grosso del Modena contro il Fanfulla che apre importanti scenari per il futuro. Sconfitta a sorpresa ...

4 Novembre : il presidente Senato a Bari : ANSA, - Bari, 4 NOV - La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha deposto una Corona d'alloro in onore dei caduti di tutte le guerre durante la cerimonia al Sacrario dei Caduti d'...

Acireale-Bari streaming : ecco dove vedere la partita in diretta : Acireale-Bari streaming – In campo il campionato di Serie D, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Acireale-Bari le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie D si affronteranno Acireale-Bari in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV ...