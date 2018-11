Barcellona | Piqué scende dal pullman e dà una testata allo specchietto

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone : l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone l’arrivo a Milano e col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Piqué - testata allo specchietto del pullman del Barcellona. VIDEO VIRALE : Un Piqué... distratto. Non in campo però, i tifosi del Barcellona possono stare tranquilli. Un po' meno fuori però, dove il centrale si è reso protagonista di un simpatico siparietto appena sceso dal ...

Barcellona-Real Madrid - Piquè umilia i blancos : “la manita è una tradizione” : Barcellona-Real Madrid, Piquè ha parlato subito dopo la conclusione della gara distruggendo i blancos dopo la sconfitta per 5-1 Gerard Piquè ci ha abituati a dichiarazioni molto forti e pungenti ed anche in occasione del Clasico vinto ieri dal suo Barcellona contro il Real Madrid, ci è andato giù duro. Il calciatore del Barca ha commentato così il 5-1 per i blaugrana: “È impossibile controllare la partita per tutti i novanta minuti, ...

Barcellona - rottura interna : è scontro tra Messi e Piquè : Barcellona – Un avvio di campionato piuttosto particolare quello del Barcellona. I blaugrana, primi in classifica, sono protagonisti del peggio avvio di una capolista nel campionato spagnolo. La squadra di Valverde guarda tutti dall’alto in basso (appaiata in classifica col Real Madrid a quota 14), ma non è reduce dalle sue solite partenze sprint. Una […] L'articolo Barcellona, rottura interna: è scontro tra Messi e Piquè proviene da Serie ...

Barcellona - rottura interna : è scontro tra Messi e Piquè : Barcellona – Un avvio di campionato piuttosto particolare quello del Barcellona. I blaugrana, primi in classifica, sono protagonisti del peggio avvio di una capolista nel campionato spagnolo. La squadra di Valverde guarda tutti dall’alto in basso (appaiata in classifica col Real Madrid a quota 14), ma non è reduce dalle sue solite partenze sprint. Una […] L'articolo Barcellona, rottura interna: è scontro tra Messi e Piquè proviene da Serie ...

Barcellona - faida interna allo spogliatoio : Messi vs Piquè : Barcellona, Messi e Piquè protagonisti di uno screzio che potrebbe avere ripercussioni sulla serenità dello spogliatoio blaugrana Barcellona, Messi vs Piquè, un duello che sta accendendo lo spogliatoio blaugrana. Avere crepe interne non fa mai bene e nelle ultime ore sembra proprio che in casa Barca sia scoppiato un vero e proprio caso. “Piqué non sopporta che Messi non ci metta la faccia in queste situazioni e parli con i media solo ...

Barcellona - tensione tra Messi e Piquè : è divorzio totale nello spogliatoio blaugrana [DETTAGLI] : Nelle ultime due gare di campionato il Barcellona ha conquistato un solo punto, cosa che capita raramente a Messi e compagni. Il momento poco positivo sul campo, probabilmente, è lo specchio di quello che succede fuori e viceversa: il direttore di OkDiario Eduardo Inda, intervenuto durante la trasmissione televisiva “El Chiringuito” ha parlato di divorzio totale tra Gerard Piqué e Leo Messi. Sembrerebbe che al centrale catalano ...

Barcellona - guai in paradiso : "Divorzio totale tra Piqué e Messi" : La rivelazione arriva da "El Chiringuito": "Piqué gli ha detto che non ci mette la faccia, lui che la squadra prende troppi gol"

Barcellona-Girona 2-2 - Messi e Piqué rispondo alla doppietta di Stuani : Passo falso del Barcellona al Camp Nou: la squadra di Valverde non va oltre il pari contro il Girona. Ad aprire le danze al 19' è Messi: assist delizioso di Vidal per la Pulce che buca la difesa e ...

Diretta / Barcellona Psv (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Piquè salva su Lozano : Diretta Barcellona-PSV, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata gruppo B.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 20:18:00 GMT)

Barcellona - la classe 1987 di Messi e Piqué : che fine hanno fatto gli altri? : Riconosciuta come una delle migliori formazioni U-15 di sempre, il Barcellona dei talenti nati nel 1987 schierava futuri campioni come Messi e Piqué oltre a Fàbregas. Una carriera meno fortunata per ...

Barcellona - Piquè : “felici se dovesse arrivare Pogba” : “Pogba è un gran giocatore, ma è del Manchester United. Vedremo se potrà cambiare. Sarebbe bello se venisse da noi, in futuro, ne saremmo felici, ma bisogna avere rispetto di un giocatore di un altro club. A parlare, se c’è qualcosa da dire, devono essere loro”. Il difensore del Barcellona Gerard Piquè apre con cautela la porta ad un possibile arrivo in blaugrana del francese. In un’intervista a margine di un evento ...