Bankitalia : Pil cresce a Sud e Nord-ovest - fermo nel resto Paese : Roma, 5 nov., askanews, - Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest il Pil continua a correre, ma nel resto del Paese la crescita si è fermata. È il quadro delineato dalla Banca d'Italia nel report "L'economia delle regioni italiane". In base all'indicatore realizzato di recente da Via Nazionale per valutare l'attività economica regionale, Iter,, "nei primi due trimestri del 2018 la crescita ...

Bankitalia - Visco : crescita Pil 2018 all'1% - ma calerà nel 2019 : Il differenziale di rendimento Italia-Germania "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana, ha spiegato il ministro aggiungendo che lo spread mette sotto pressione le ...

Manovra - Bankitalia : incertezza nei mercati finanziari. Spread sale - PIL rallenta - : Secondo il bollettino di via Nazionale negli ultimi tre mesi si registra una crescita, ma è solo dello 0,1%. Molti dall'estero hanno deciso di vendere i titoli italiani. Per quanto riguarda la Manovra,...

Bankitalia : ad agosto venduti titoli italiani per 17 - 9 miliardi. Pil rallenta : rallenta l'economia italiana . Secondo il bollettino, il Pil nel terzo trimestre 'sarebbe cresciuto in termini congiunturali dello 0,1%, rallentando rispetto ai tre mesi precedenti'. In primavera il ...

Def - le risposte a Tria. Bankitalia : ‘Scarso impatto su pil. Salita tassi pesa su famiglie’. Corte dei Conti : ‘Non rassicurante’ : Le previsioni di crescita del governo sono ottimistiche alla luce del contesto internazionale. L’andamento dei Conti pubblici descritto nella Nota di aggiornamento al Def, in generale, “non è rassicurante“, soprattutto per quanto riguarda l’andamento del debito/pil. Il reddito di cittadinanza e quota 100 per andare in pensione vanno disegnati “senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria del sistema”. ...

DEF - TRIA "ABBASSARE TONI CON UE"/ Bankitalia : "Manovra? Scarso impatto su pil. Debito moltiplica turbolenze" : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo Debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"

Tria e Savona troppo ottimisti su Pil? L'attenti di Bankitalia : 'debito - per Italia grande moltiplicatore di turbolenze' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria cerca per l'ennesima volta di rassicurare gli Italiani e i mercati finanziari sulla legge di bilancio, mentre lo lo spread segna nuovi massimi, a fronte di tassi sui BTP ...

Pil Italia 2019 - Fmi e Bankitalia 'contro' il Governo/ "Fornero e Jobs Act rimangano" : caos su stime crescita : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell'area euro secondo il fondo monetario internazionale. caos su Governo e Manovra