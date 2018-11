Autonomia | si parte | sì al Veneto in autunno

Tesla Mid Range - la model 3 ora parte da 45'000 dollari : Autonomia fino a 418 chilometri : Tesla vuol sempre stupire, è nata per farlo e cerca ogni volta di migliorarsi. Questa volta lo fa in sordina, per modo di dire ovviamente, visto che l'annuncio del lancio della nuova Tesla model 3 'Mid-Range' sta ormai rimbalzando su tutto il web. Il nuovo allestimento Era prevista la presentazione dell'allestimento base di model 3, la versione da 35'000 dollari pronta ad azzannare un mercato, quello delle berline di fascia media, mai raggiunto ...