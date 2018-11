Atletico Monteporzio calcio | I cat | altra rimonta Martinelli | «Col Casilina vittoria

romadailynews

(Di lunedì 5 novembre 2018) Roma – Con la Prima categoria dell’non ci si annoia davvero. Nelle ultime due partite la squadra del presidente Fabrizio Terenzi ha primato dall’1-3 al 3-3 la Roma VIII nel match interno di due domeniche fa, mentre ieri ha sbancato il campo delcon un rocambolesco 4-3 dopo essere stato sotto 2-1 e poi anche 3-2. «Siamo un gruppo che non molla mai – dice il capitano e centrocampista classe 1991 Andrea– La squadra non si è data per vinta nel secondo tempo, quando siamo andati sotto due volte. Questa è davvero unamolto pesante, anzi direi fondamentale per il nostro campionato»., che ha speso una vita sportiva per questo club, è convinto che la squadra di mister Torricelli possa essere protagonista nel corso della stagione. «Vogliamo provare a stare nelle zone alte della classifica. Dobbiamo solo evitare quei ...