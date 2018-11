Atletica | infortunio per Elena Vallortigara | l’Azzurra si ferma tre settimane per un

oasport

(Di lunedì 5 novembre 2018) Novità poco gradite sul fronte ““. La saltatrice in alto azzurra, che nel mese di luglio fu autrice della misura di 2.02, come rivela la Gazzetta dello Sport, è stata costretta ad interrompere il proprio lavoro di preparazione per un problema al tallone del piede destro. Un fastidio, ad onor del vero, che già da qualche tempo si faceva sentire, acuitosi però negli ultimi giorni. Per questo sono stati effettuati dei controlli e il responso è quello di un’infiammazione da “stress”. L’atleta italiana, quindi, dovrà restare: “Devo cominciare dei cicli di magnetoterapia, utilizzare plantari di scarico e far uso di integratori specifici. L’osso è sovraccaricato: dipende da un appoggio naturalmente non corretto. Sono abbastanza tranquilla: lavorerò in acqua e mi concentrerò su cose diverse“, ha dichiarato ...