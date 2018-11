Asus Zenfone 6 | alcuni leak ci mostrano il suo strano notch

Abbandonato per ora l’Asus Zenfone 3 sugli aggiornamenti : replica ufficiale del 3 novembre : Potremmo essere giunti ad un punto morto con l'Asus ZenFone 3, almeno per quanto riguarda lo sviluppo software. L'ultimo aggiornamento ufficiale per le due varianti più popolari dello smartphone, infatti, risale addirittura al mese di luglio e, considerando l’enorme diffusione del device, in tanti si chiedono quali siano le intenzioni da parte del produttore sotto questo punto di vista. Ecco perché di recente ho provato a mettermi in contatto ...

Doppio aggiornamento per Asus Zenfone 5 e 5Z : le novità per ciascuno dei due : In queste ore i vari ASUS Zenfone 5 e 5Z sono stati entrambi raggiunti da un nuovo aggiornamento software, con sigla V15.0619.1810.67 nel primo caso e 80.30.96.221 nel secondo. Non si tratta di release speculari, dal momento che introducono novità differenti. Il dispositivo base ha visto, a partire da questo pacchetto, l'omologazione del sistema operativo con l'ultima patch di sicurezza di ottobre 2018; il top di gamma, invece, attraverso ...

Più attuale che mai l’Asus Zenfone 3 Max con l’aggiornamento 501 - cosa cambia : Non conosce freni l'Asus ZenFone 3 Max, dalla fine dell'estate fino ad oggi. Lo smartphone sta incassando una serie di aggiornamenti molto interessanti e utili. A settembre, per il device di fascia media, è stata la volta dell'introduzione del pacchetto software tanto atteso Android 8.1 ma da allora il lavoro degli sviluppatori non si è per nulla fermato, anzi. Motivo per il quale oggi dobbiamo commentare insieme ai nostri lettori in possesso ...

Asus Zenfone 6 : ecco i primi leaks del nuovo smartphone : Tra gli smartphone di questo 2018, nono sono mancati i top di gamma di casa Asus, lo Zenfone 5 e Zenfone 5z. smartphone che però, seguendo la tendenza cominciata da iPhone X, hanno portato avanti leggi di più...

Samsung Galaxy A3 (2017) - Asus Zenfone 5 - Asus Zenfone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre : Samsung, ASUS e Huawei hanno cominciato a rilasciare, seppur in evidente (ma giustificabile) ritardo, le patch di sicurezza di ottobre 2018 rispettivamente per Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 5, ASUS ZenFone 5Z e Huawei Mate 9 ricevono le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

L’Asus Zenfone 6 della riscossa : prime foto prototipi con fotocamera sotto il display : Sarà l'Asus ZenFone 6 lo smartphone della riscossa per il produttore asiatico? I primi prototipi in foto comparsi in queste ore e pubblicati dalla fonte GizChina, ci indicano una vera e propria rivoluzione nel design della prossima ammiraglia rispetto a tutti i modelli precedenti. Vediamone alcuni tratti salienti, in particolar modo riferiti al display. Premessa doverosa: trattandosi di prototipi, anche discordanti tra loro, non possiamo dare ...

Il possibile design di Asus Zenfone 6 svelato da tre prototipi : Stanno facendo il giro della Rete le immagini di tre presunti prototipi dello smartphone di fascia alta del prossimo anno di ASUS: parliamo di ASUS ZenFone 6 L'articolo Il possibile design di ASUS ZenFone 6 svelato da tre prototipi proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per Asus Zenfone 5 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A8 (2018) - Galaxy Tab S3 e Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite e molti altri : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018), Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy Tab S3, ASUS ZenFone Max Pro (M1), Huawei MediaPad M5 10.8, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite. L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A8 (2018), Galaxy Tab S3 e Galaxy J2 Core e Huawei P10 e P9 Lite e molti altri ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Asus Zenfone 5 - Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite : Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite. Allora siete pronti a scoprire le novità? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy A8 (2018) e Huawei P10 e P9 Lite proviene da TuttoAndroid.

Recensione Asus Zenfone Max Pro M1 : due giorni di autonomia e uno schermo grande per godersi i film : Si chiama ZenFone Max Pro M1. Un nome lunghissimo per indicare il nuovo smartphone Android di ASUS, che si colloca nella fascia di prezzo tra i 200 e i 249 euro. La caratteristica principale è un’autonomia da primato. Merito soprattutto della batteria da 5.000 mAh (milliampereora), difficilissima da trovare così capiente in altri dispositivi. Il paragone più recente è con il Mi Max 3 di Xiaomi, che ha ben 5.500 mAh ma ingombra come un ...

Recensione Asus Zenfone 5Z : grandangolo per tutti! : Recensione Asus ZenFone 5Z. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Asus ZenFone 5Z: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Asus ZenFone 5Z pro e contro Recensione Asus ZenFone 5Z > A fine articolo, se non vuol leggere il testo, trovi la videoRecensione Asus ZenFone 5Z < Ed eccoci finalmente pronti con la nostra Recensione completa […]

In via di risoluzione un altro problema per Asus Zenfone 3 : attenzione agli screenshot : Ci sono diverse novità che dobbiamo prendere in considerazione in questo periodo per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3. Lo smartphone Android, nonostante sia giunto sul mercato italiano più di due anni fa, continua ad essere particolarmente popolare in Italia e l'attenzione del pubblico a quanto pare non è focalizzata sulla sola e storica questione relativa alla messa a fuoco della fotocamera (per la quale vi avevo parlato pochi giorni fa di ...

Aggiornamenti in roll out per Huawei P9 Lite - Asus Zenfone 5 - LG K8 - Samsung Galaxy Note 8 - Note 9 - A7 (2017) e A8 (2018) e HTC U12+ : Oggi è in arrivo una "pioggia" di Aggiornamenti per HTC U12+, Huawei P9 Lite, LG K8, ASUS ZenFone 5, Samsung Galaxy Note 8, Note 9, A7 (2017) e A8 (2018). Quali sono le novità? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Huawei P9 Lite, ASUS ZenFone 5, LG K8, Samsung Galaxy Note 8, Note 9, A7 (2017) e A8 (2018) e HTC U12+ proviene da TuttoAndroid.