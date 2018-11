Arrestato Francesco Amato | aveva preso ostaggi alle Poste per otto ore | «Vi ammazzo

Marsala - Arrestato dalla Polizia di Stato PRINZIVALLI Francesco Nicolò - cl. 1982 - per evasione degli arresti domiciliari. : La Polizia di Stato, nelle prime ore del giorno 26 c.m., ha tratto in arresto PRINZIVALLI Francesco Nicolò, colto nella flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare gli ...