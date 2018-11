Apu | il personaggio dei Simpson verrà eliminato dalla serie

Blastingnews

(Di lunedì 5 novembre 2018) Apu Nahasapeemapetilon non sara' più uno dei personaggi dei. Una brutta notizia non solo per chi aveva appena imparato a pronunciare il suo lungo nome indiano, ma per chiunque si sia appassionato allatra il 1990 e oggi. Proprietario del Jet Market di Springfield e punto di riferimento per molti clienti affezionati, Homer J.VIDEOper primo, bersaglio preferito per le rapine del criminale Serpente, Apu preparera' le valigie sul serio questa volta, non come quando il sindaco Quimby tentò come copertura per la sua corruzione di espellere gli immigraticittadina. Non c'entra infatti l'avversione per i cittadini americani di origini straniere, tutto il contrario: ildi Apu Nahasapeemapetilon si è trovato al centro delle polemiche nello show business americano perché, secondo molti, incarnava uno stereotipo razzista. L'accusa è insolita per i ...