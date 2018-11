Apple prima al mondo nelle cuffie

Apple iPad Pro 12 - 9" - la prova in anteprima : La Stampa, assieme a pochissime altre testate al mondo, ha potuto provare in anteprima il modello da 12,9' con connessione cellulare, lo stilo di nuova generazione e la custodia con tastiera Smart ...

Spotify per Apple Watch - disponibile la prima beta : L'applicazione di streaming più famosa ed utilizzata al mondo sta per avere la sua versione anche per lo smartWatch più venduto al mondo. L'app di Spotify sembra essere, infatti, in dirittura d'arrivo anche per Apple

Un'anteprima dal nuovo album di Lana Del Rey - video dell'esibizione live all'evento Apple : Di sicuro per la promozione del nuovo album di Lana Del Rey la sua etichetta non sta puntando sull'effetto sorpresa. Tra i tanti snippet di brani inediti apparsi sui suoi canali social e l'esibizione della popstar all'evento Apple di martedì 30 ottobre, Norman Fucking Rockwell non sarà del tutto inedito per gli ascoltatori quando raggiungerà il mercato il prossimo anno. Quando Apple ha lanciato nuovi modelli di iPad Pro, Mac Mini e Mac Book ...

L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...

Apple - il servizio di streaming potrebbe debuttare nella prima metà del 2019 : (foto: Getty) Il 2019 sarà sicuramente un anno decisivo per il futuro della televisione in streaming. Non solo i protagonisti già attivi nel settore, come Netflix, Amazon Prime Video e Hulu, aumenteranno i loro investimenti in contenuti originali, ma sulla piazza arriveranno anche nuovi competitor, in primis la nuova piattaforma di Disney ma poi anche quelle di Warner ed Apple. Proprio a Cupertino paiono esserci delle novità perché alcune ...

Apple conclude l'acquisizione di Shazam per 400 milioni di dollari : ecco la prima novità : A chi non è capitato di scoprire una nuova canzone ma di non conoscere il suo titolo? Shazam è un'applicazione, disponibile per Android […]

iPhone XS in Italia - prima volta al nuovo Apple Store di Milano : Milano, askanews, - Doppio debutto in casa Apple: il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei due nuovi smartphone della Mela morsicata, iPhone XS e iPhone XS Max, e di Apple Watch ...

Apple Watch Series 4 - la prova in anteprima : Ci sono voluti quattro anni , ma finalmente l'Apple Watch ha trovato la sua identità. Messa da parte l'ambizione di conquistare il mondo della moda, dove comunque rimane la proficua collaborazione con Hermes,, oggi punta tutto sulla salute. Che non vuol dire solo fare esercizi, ma va intesa in senso più ampio, come benessere ...

Apple iPhone Xs e Xs Max : la prova in anteprima : Dal 21 settembre arriveranno in Italia due nuovi iPhone: il modello Xs e Xs Max. Sono i top di gamma, identici per specifiche e caratteristiche tecniche, diversi solo per le dimensioni dello schermo e la batteria; l'iPhone Xr, meno costoso, sarà invece disponibile fra un mese....

