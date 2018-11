Appendino | “Le scelte sulla Tav non saranno calate dall’alto” 

Scontro Appendino-Fassino sui conti - scoppia la bagarre in Aula. Poi la “profezia” dell’ex sindaco : “Lei non farà miracoli” : Scontro in Aula tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e l’ex primo cittadino del capoluogo piemontese, Piero Fassino. Oggetto della contesa, i conti pubblici del Comune. Secondo l’esponente dei 5 stelle, l’amministrazione a guida Pd avrebbe aumentato il debito di 500mila euro. Di avviso totalmente opposto l’ex segretario dei Ds, secondo cui la sua gestione avrebbe ridotto il debito di Torino della stessa cifra. ...