Anziani | quando la negligenza diventa auto-abbandono

huffingtonpost

: R. Aizik Homiler riporta: Quando sono venuto a Lyozna ho incontrato alcuni chassidim anziani che erano stati chas… - ChabadItalia : R. Aizik Homiler riporta: Quando sono venuto a Lyozna ho incontrato alcuni chassidim anziani che erano stati chas… - montagnadelsap1 : @LazarKaganovic1 Soprattutto le semplificazioni sono ridicole, a livello di spettegolata fra anziani. Cose che capi… - theciullos : oggi crociata contro gli anziani che hanno la precedenza quando devono farsi le analisi del sangue. io ho migliaia di cose da fare, loro? -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Teresa è una donna anziana, molto, ha superato la novantina, ma è ancora apparentemente lucida enoma. Vive sola perché i due figli sono all'estero. Non vuole aiuti in casa. Può uscire da sola, si occupa di una colonia di gatti vicino casa, una vicina l'aiuta con la spesa ma fa una passeggiata ogni tanto. Non ha vita sociale, solo poche parole con i negozianti dei dintorni, ma non è mai stata loquace, quindi nessuno si sorprende. Al medico di famiglia dà pochi problemi: a parte il farmaco per la pressione e quello per il colesterolo non ci sono patologie gravi.La donna è un po' trascuratasi reca in ambulatorio. Una volta ci è andata in ciabatte, ma tanto è vicino casa e lui non si è stupito. Poi però arriva una chiamata ad un nipote che vive nella stessa città. Da casa arriva un cattivo ...