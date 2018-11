Anticipazioni L' Isola di Pietro 2 | quarta puntata | si indaga dopo la morte di Vanessa

L’Isola di Pietro 2 - Anticipazioni puntata 11 novembre : l’ombra dell’HIV sui giovani della fiction : L’Isola di Pietro 2 torna in onda la prossima settimana, l’11 novembre, con la quarta puntata in cui si continuerà a mettere insieme sul giallo della morte della compagna prima e della figlia di Silas poi. L’imprenditore sembra ormai pronto a collaborare con la polizia ma quando riceve la lettera di richiesta di riscatto cerca di fare tutto da solo per poi scoprire che si trattava solo di una falsa pista, il padre di Fabrizio ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quarta puntata : Elena in ospedale - Diego nei guai : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni quarta puntata di domenica 11 novembre 2018 Queste Anticipazioni sulla quarta puntata de L’Isola di Pietro 2 ci fanno sapere che Elena (Chiara Baschetti) dovrà rimanere sotto osservazione. I medici dovranno evitare che abbia un aborto spontaneo. È quindi certo che Elena è incinta di Alessandro (Michele Rosiello), ma non […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quarta puntata: ...

L’Isola di Pietro 2 : Anticipazioni quarta puntata di domenica 11 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’ISOLA DI PIETRO 2 - Anticipazioni 4^ puntata (domenica 11 novembre) : anticipazioni quarta puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, in onda domenica 11 novembre 2018 in prima serata su Canale 5: Proseguono le indagini sull’omicidio di Vanessa (Beatrice Vendramin). Matteo (Federico Russo), al quale la ragazza ha trasmesso il virus HIV, viene fermato ed interrogato. Mentre Diego (Erasmo Genzini) tende a riavvicinarsi a Caterina (Alma Noce), PIETRO (Gianni Morandi) scopre che Elena (Chiara Baschetti) è ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e Anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L’Isola di Pietro 2 terza puntata : trama e Anticipazioni 4 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 terza puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 4 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’Isola di Pietro 2 trama puntata: trama e anticipazioni 4 novembre 2018 Pietro viene coinvolto da Fabrizio nella sua crisi familiare, il padre del ragazzo sembra avere molto da ...

L’Isola di Pietro 2 tra la gravidanza di Elena e la morte di Vanessa : chi l’ha uccisa? Anticipazioni 11 novembre : Giro di boa per L'Isola di Pietro 2 che torna in onda oggi, 4 novembre, su Canale 5 con la sua terza puntata e la settimana prossima inizierà la sua discesa verso il gran finale che dovrà rimettere al proprio posto tanti pezzi e tanta carne al fuoco. Cos'altro succederà agli abitanti di Carloforte? Pietro è pronto a prendersi cura dei suoi "bambini" a cominciare proprio da Vanessa (Beatrice Vendramin) trovata morta, ma per mano di chi? Anche ...

L'Isola di Pietro 2 - Anticipazioni terza puntata : Tra indagini e misteri, prosegue L'Isola di Pietro 2, la fiction di Canale 5 in onda questa sera, 4 novembre 2018, alle 21:25. Nella terza puntata, il protagonista deve vedersela con alcune delle persone a lui vicine, pronte a riservare nuovi colpi di scena.L'Isola di Pietro 2, anticipazioni terza puntata Pietro (Morandi) si avvicina alla famiglia di Fabrizio (Davide Rampello), il cui padre sembra avere qualcosa da nascondere legato alla ...

L’Isola di Pietro 2 - Elena e Alessandro si lasciano? Anticipazioni sulla coppia : Elena e Alessandro in crisi, cosa succederà adesso? L’Isola di Pietro 2 Anticipazioni Aria di tempesta a Carloforte. Alessandro ed Elena si lasciano? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 sono chiare: attraverseranno un periodo di profonda crisi. Elena Sereni non riuscirà proprio ad accettare i presunti tradimenti del marito consumati con Giulia Canale, una […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Elena e Alessandro si ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le Anticipazioni : La quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia va in onda nella prossima primavera. Alla conduzione...

Isola di Pietro 2 - Diego spaventa Pietro e fugge : Anticipazioni 4 novembre : Domenica 4 novembre in prima serata su Canale 5 torna con la terza puntata la nuova stagione de L’Isola di Pietro, la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che vede Gianni Morandi nei panni di in pediatra che vive a Carloforte, splendida Isola sarda. Dopo il successo della prima stagione, andata in onda lo scorso anno, ecco dunque il nuovo appuntamento con la seconda tranche di episodi in cui appare, dopo il debutto della scorsa settimana, anche ...

Isola di Pietro 2 - Pietro si scontra con Diego e arriva Lorella Cuccarini : Anticipazioni 28 ottobre : Dopo i buoni ascolti della prima puntata della nuova stagione, domenica 28 ottobre in prima serata su Canale 5 torna con la seconda puntata L’Isola di Pietro 2, la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che vede Gianni Morandi nei panni di in pediatra che vive a Carloforte, splendida Isola sarda. E, dopo essere stata annunciata nei mesi scorsi, finalmente fa il suo debutto Lorella Cuccarini. L'Isola di Pietro 2, le foto della nuova ...

Isola di Pietro 2 - Diego fa preoccupare Pietro e si allontana da Caterina : Anticipazioni 4 novembre : Domenica 4 novembre in prima serata su Canale 5 torna con la terza puntata la nuova stagione de L’Isola di Pietro, la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che vede Gianni Morandi nei panni di in pediatra che vive a Carloforte, splendida Isola sarda. Dopo il successo della prima stagione, andata in onda lo scorso anno, ecco dunque il nuovo appuntamento con la seconda tranche di episodi in cui appare, dopo il debutto della scorsa settimana, anche ...

L’Isola di Pietro 2 - Diego e Caterina si mettono insieme? Anticipazioni sulla coppia : Una nuova coppia a L’Isola di Pietro 2? Anticipazioni su Caterina e Diego Diego e Caterina si mettono insieme? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 su questa coppia non mancano. Sono tra i personaggi della serie televisiva più amati: è normale, quindi, che si vogliano conoscere sempre più informazioni sul loro conto. Che – […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Diego e Caterina si mettono insieme? Anticipazioni ...