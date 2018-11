AnDDL | il Contratto di Governo sottoscritto da Lega e M5s prevedeva la tuela dei precari

scuolainforma

(Di lunedì 5 novembre 2018) Al Punto 22 deldisi parla di Fase Transitoria per il reclutamento deistorici non prevista dalla bozza ora in discussione in Parlamento. La Petizione dell’raccoglie oltre ventimila firme. Napoli, 4 novembre – “Abbattuto anche il muro dei VENTIMILA firmatari! In pochi giorni la Petizione lanciata dall’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori () ha raggiunto la ragguardevole cifra di 20.257 sostenitori, ed è ancora possibile firmare a questo link https://www.change.org/p/luigi-di-maio-pas-e-ruolo-per-i-docenti-di-terza-fascia “20.257che con le loro famiglie dicono con decisione NO alla bozza sul reclutamento presentato con il Def in Parlamento, che va a tagliare le gambe proprio a queiche da anni consentono il corretto funzionamento della scuola pubblica. Se i docentidi Terza ...