Analisi Tecnica | indice DAX-30 del 5 11 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : BTP Future del 2/11/2018 : Chiusura del 2 novembre Piccolo passo in avanti per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che porta a casa un misero +0,49%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con ...

Dark Souls su Switch è current gen con la grafica di scorsa generazione - Analisi tecnica : Lo ammettiamo, ciò che stiamo per dirvi non è esattamente quello che ci aspettavamo! In breve, Dark Souls per Switch ha molte più cose in comune con il gioco originale di From Software uscito sulle console di scorsa generazione, rispetto alle versioni rimasterizzate uscite qualche mese fa. Il titolo, sulla portatile di Nintendo, è privo di tutte le rifiniture grafiche viste nelle versioni PS4, Xbox One e PC e, in fondo, si tratta dello stesso ...