Ambiente | Costa | per costruire il futuro occorre conoscenza 3

Ambiente : Costa - per costruire il futuro occorre conoscenza : Milano, 5 nov. (AdnKronos) - "Per fare vero ambientalismo e costruire il futuro occorre conoscere e avere passione". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo al convegno organizzato da Lipu-BirdLife Italia e Fondazione Cariplo a Milano dal titolo 'Natura 2000. Nuova vita alla

Incentivi auto elettrica - ok del ministro Costa/ Ambiente : 'Possibili per sostituire le vetture Euro 3' - IlSussidiario.net : Incentivi auto elettrica, arriva l'ok del ministro dell'Ambiente Sergio Costa: ultime notizie, 'Possibili per le vetture Euro 3'.

Italian Exhibition Group : il Ministro dell'Ambiente Costa inaugurerà Ecomondo e Key Energy : Fino a venerdì 9 novembre l'intero quartiere espositivo ospiterà quanto di più avanzato offrono aziende, tecnologie e saperi su economia circolare e sviluppo delle energie rinnovabili. La 22a ...

Tap - parere positivo del ministero Ambiente. Costa : non sono emerse illegittimità : Il ministro Costa ha ricordato che è un procedimento già autorizzato e concluso nel 2014, su cui si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 1392 del 27 marzo 2017 confermandone definitivamente la legittimità...

Ambiente - Costa : “Su Tap non sono emerse illegittimità” : “In data odierna ho trasmesso al premier Giuseppe Conte le valutazioni di legittimità svolte dal Ministero dell’Ambiente sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap… Anche nei punti contestati non sono emersi profili di illegittimità, indipendentemente dal merito, in quanto la Commissione Via – unico soggetto titolato a pronunciarsi – ha ritenuto ottemperate le ...

Alimentazione : studio - Ambiente circostante condiziona gusto cibo : Roma, 17 ott. (AdnKronos Salute) - L'ambiente che ci circonda può modificare la nostra percezione[...]

Alimentazione - lo studio : l’Ambiente circostante condiziona il gusto del cibo : L’ambiente che ci circonda può modificare la nostra percezione del cibo. E’ quanto emerge da uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Food Science’, condotto grazie alla realtà virtuale. “Quando mangiamo, infatti, non percepiamo solo il gusto e l’aroma dei cibi, ma otteniamo informazioni sensoriali dell’ambiente circostante, che arrivano dai nostri occhi, dalle orecchie e dai ricordi”, spiega Robin ...

Ambiente - Ministro Costa : le Guide Escursionistiche “raccontano l’Italia nel Mondo ed al Mondo” : “Le Guide Ambientali Escursionistiche sono quelle che raccontano l’Italia nel Mondo ed al Mondo. Sono quelle che incrociano lo sguardo appassionato in tutti i cittadini del Pianeta e non soltanto italiani e che consentono a loro di fare un percorso di conoscenza ma di quella conoscenza antica, stratificata che vuol dire conoscere fino in fondo, masticare, digerire la natura ed averne il pieno rispetto. Una conoscenza non mordi e fuggi ma quella ...

Ambiente - Laives : Sergio Costa firma l’intesa con il Comune per il Plastic Free : “Bisogna alzare il livello di tutela ambientale. Dove il livello è troppo basso, bisogna alzarlo ad un livello accettabile e dove il livello è già alto, serve un passo di qualità – come si sta facendo nel Comune di Laives, che sta diventando un elemento simbolo del territorio nazionale”. Lo ha detto il ministro d’Ambiente Sergio Costa che ha firmato assieme al sindaco Christian Bianchi un protocollo d’intensa per un ...

Il Ministero dell’Ambiente è “plastic free” - Costa : “Ognuno deve fare la propria parte” : “Il Ministero dell’Ambiente si è finalmente liberato dalla plastica monouso. Un segnale importante, che come avevo annunciato arriva simbolicamente oggi, 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco, patrono d’Italia e dell’ecologia. Fin dai primi giorni del mio mandato avevo avviato le azioni necessarie per rendere il Dicastero ‘plastic free’ e sono contento che molte istituzioni e aziende abbiano annunciato già la loro adesione, dalla Camera ...

‘Plastic Free’ - da oggi rivoluzione al Ministero Ambiente/ Costa lancia guerra a plastica in Regioni e Comuni : Plastic Free, da oggi la rivoluzione al Ministero dell'Ambiente: Costa in 4 mesi ha lanciato guerra alla plastica anche in Regioni e Comunie, i primi risultati e le 2 leggi pronte(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:07:00 GMT)

LegAmbiente : “Costa sostenga la posizione del PE sulle emissioni auto” : “Al ministro dell’Ambiente Sergio Costa chiediamo, nel Consiglio Ambiente di martedì prossimo, di sostenere la posizione del Parlamento”. Lo afferma, in una nota, Andrea Poggio, responsabile mobilita’ sostenibile Legambiente, che accoglie positivamente “il voto espresso oggi dal Parlamento europeo che si è pronunciato a favore di un taglio del 40% delle emissioni di Co2 delle nuove auto entro il 2030, un taglio per ...

Ambiente - Costa : dal 4 ottobre il ministero diventa “Plastic free” : “Inizia una settimana di cambiamenti in quella che per me è la Casa di Tutti: l’installazione dei dispense di acqua alla spina, la sostituzione dei prodotti all’interno dei distributori. Ed è una piccola grande rivoluzione che non riguarda solo il ministero. Se così fosse, sarebbe davvero limitata. L’avevamo promesso subito, fin dal primo giorno, e ci siamo: il 4 ottobre il ministero dell’Ambiente diventa ...

Ambiente - Costa : “Attivato il Noe a Cupa Perillo a Scampia” : Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha chiesto ai carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di attivarsi sulla grave situazione di degrado ambientale venutasi a creare nell’area di Cupa Perillo a Scampia. Questa mattina il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto aiuto al dicastero guidato da Costa e ha evidenziato “degrado, rifiuti, roghi” a Cupa Perillo. “Bisogna intervenire al ...