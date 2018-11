Amazon punta su Crystal City per il secondo quartier generale

Amazon Go punta a 3mila negozi senza casse entro il 2021. E si avvicina all’Europa : Amazon Go Amazon Go, il supermercato del colosso dell’ecommerce che consente di fare la spesa senza passare dalla cassa, potrebbe espandersi anche in Europa. Lo scorso gennaio il gigante dell’ecommerce ha aperto il suo primo negozio per acquistare con una app a Seattle, ma ora vuole ampliare il suo raggio di azione puntando anche sul Regno Unito. Al momento gli store di Amazon Go aperti negli Stati Uniti sono quattro, spiega il ...

Su PornHub spunta un video gameplay del nuovo MMO di Amazon : Se vi stavate chiedendo a che punto è Amazon con i lavori per il suo primo MMO, ebbene dovete sapere che in rete è stato caricato addirittura un video gameplay, ma non su YouTube.Come riporta Eurogamer infatti verso la fine di settembre sono state caricate su PornHub ben due ore e 15 minuti di filmato di gioco di New World, questo il titolo dell'MMO realizzato dagli studi di Amazon.Il filmato naturalmente è stato rimosso dal sito, ma non prima ...