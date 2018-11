Amazon Day | una nuova opzione per scegliere il giorno della consegna

Black Friday 2018 : le prime offerte anticipate di Amazon : Manca un mese esatto al Black Friday 2018 , il 23 novembre prossimo il giorno dello shopping pre-natalizio, tanto atteso dai consumatori di tutto il mondo per potersi accaparrare l'oggetto tanto desiderato a prezzi vantaggiosi. Si tratta di una tradizione di origine americana che si celebra appena dopo il giorno del Ringraziamento o "Thanksgiving ...

Black Friday Amazon 2018 : cos’è - quand’è e come funziona : Che cos'è il Black Friday 2018? Quando ci sarà in Italia? come funziona? Sono solo alcune domande a cui risponderemo sul venerdì nero dei forti sconti su Amazon e su altri negozi online e offline.Continua a leggere

Black Friday Droni 2018 : tutti i droni in offerta su Amazon - online e nei negozi : Il Black Friday 2018 è ormai alle porte. Una tradizione dapprima solo americana, che ormai, al giorno d’oggi, viene seguita da diversi stati europei, tra i quali l’Italia. Ed è in questo giorno di extra sconti che non potete perdere l’occasioni di comprare il vostro drone preferito ad un prezzo eccezionale. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte da Black Friday su Amazon, online sui siti di e-commerce, e nei negozi fisici. Offerte droni ...

Amazon - scontro sui turni. Torna la tensione in vista del Black Friday : Lo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni a Piacenza (LaPresse/Stefano Cavicchi) Torna a soffiare aria di tempesta nel più grande magazzino di Amazon in Italia. Mentre si avvicina ad ampie falcate la stagione più calda dell’anno per il gigante dell’ecommerce, tra Black Friday e regali di Natale, si accende lo scontro sui turni di notte dei lavoratori nell’impianto di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. L’accordo siglato a fine ...

SUPER OFFERTE Amazon : Fitness Week + Samsung Days + Casa Intelligente : OFFERTE e sconti speciali su AMAZON: Fitness Week, 20% di sconto sulla collezione Sport, Samsung Days e Casa Intelligente. Sconti e OFFERTE per tutti su AMAZON AMAZON, non solo Samsung Days ma anche Fitness Week e OFFERTE per la Casa Intelligente Questa settimana AMAZON ha deciso davvero di scatenarsi lanciando OFFERTE, sconti e promozioni per tutti i […]

Samsung Days : i prodotti del colosso coreano in offerta su Amazon : Sul noto sito di shopping, TV, smartphone, microonde e altri prodotti in promozione realizzati da Samsung

Su Amazon è tempo dei SAMSUNG DAYS : Ecco le migliori Offerte : Amazon mette in piedi la promozione SAMSUNG DAYS dove fino al 30 settembre 2018 saranno presenti tantissime Offerte del produttore Coreano Su Amazon è tempo dei SAMSUNG DAYS: Ecco le migliori Offerte Amazon è il noto store online di prodotti di tutti i tipi e come ogni giorno, Amazon propone Offerte di continuo su una […]

