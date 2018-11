Amazon assume | 400 posti di lavoro per la nuova apertura a Casirate

Il software di Amazon che assumeva solo uomini : Cinque testimonianze raccolte da Reuters confermano l'esistenza di un software creato per automatizzare le assunzioni, tra il 2014 e il 2017, che si è poi rivelato fallace

Amazon assume in Italia 1700 lavoratori : ultime notizie 10/7 : Sarebbero 1700 le unità lavorative che Amazon avrebbe deciso di assumere in tutta Italia entro la fine del 2018. Lo ha annunciato ieri, al fine di consolidare la politica espansionistica della famosa azienda di commercio elettronico americana nel nostro Paese. Nuove assunzioni a tempo indeterminato per Amazon: si cercano molti profili Si tratta di una notizia davvero importante. Amazon, infatti, assumerebbe a tempo indeterminato e ...