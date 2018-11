Amato | condannato per ' ndrangheta prende 4 ostaggi alle Poste «Vi ammazzo tutti»

Chi è Francesco Amato - il condannato che ha preso in ostaggio i dipendenti delle Poste : Francesco Amato è stato condannato in primo grado a 19 anni di carcere nel processo Aemilia, perché considerato parte dell’associazione ’ndranghetistica. Dopo la sentenza, si è dato latitante per giorni. Poi è riapparso questa mattina, quando ha fatto irruzione armato di coltello alle Poste di Pieve Modolena: "Voglio parlare con Salvini!".Continua a leggere

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato. Voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...