Alta tensione nei cieli | jet russo da guerra intercetta aereo della Marina Usa

Alta tensione tra Cosenza e Catania : scontri tra tifosi [VIDEO] : Alta tensione tra Cosenza e Catania. Caos a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dove circa 100 ultras della tifoseria del Catania che viaggiavano a bordo di un pullman e di mezzi propri e circa 60 del Cosenza a bordo di un altro pullman in transito, rispettivamente, verso Potenza e Palermo per assistere alla disputa degli incontri di calcio previsti nel pomeriggio di ieri si sono rese protagoniste di alcuni lanci di petardi e pietre. Il ...

Sulla riforma della prescrizione nel governo la tensione è Alta anche oggi : La modifica della prescrizione prevista da un emendamento M5s al dl anticorruzione, con una sospensione della decorrenza dopo il primo grado, non corrisponde a quanto pattuito nel contratto di governo. Lo dice il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato da 'Repubblica': "Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Ora, ...

Maltempo Sicilia - ancora emergenza a Sciacca : esonda un altro torrente - il vento spezza i cavi dell’Alta tensione : ancora pioggia torrenziale a Sciacca (Agrigento), dove dopo il Cansalamone nel pomeriggio e’ esondato un altro torrente, il Foce di Mezzo, situato nella localita’ balneare di contrada Foggia. Strade e viali invasi dall’acqua, scantinati e pianterreni completamente allagati. Il forte vento che sta caratterizzando il temporale tuttora in corso a Sciacca (Agrigento) ha anche divelto i cavi dell’alta tensione in contrada ...

Un vecchio olmo cade in via De Amicis e trancia i cavi dell'Alta tensione : Un altro grosso albero si è sradicato a causa dei temporali e delle forti raffiche di vento degli ultimi giorni. È accaduto in via De Amicis, nella notte tra venerdì e sabato, poco prima dell'alba. La ...

Grande Fratello Vip. Halloween ad Alta tensione : Fabio Basile litiga con Maria Monse e Silvia Provvedi. Guarda il VIDEO : alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Fabio Basile e Silvia Provvedi nel corso della festa di Halloween in caverna. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha puntato l’indice contro il campione... L'articolo Grande Fratello Vip. Halloween ad alta tensione: Fabio Basile litiga con Maria Monse e Silvia Provvedi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maltempo Trentino : alberi appesi ai cavi dell’Alta tensione - risultato delle furiose condizioni meteo dei giorni scorsi : Fin qui è stata una settimana di estremo Maltempo in Italia, sferzata da Nord a Sud da potenti venti, nubifragi e mareggiate. Il bilancio è stato pesante: 12 morti a causa delle avversità meteorologiche. Il numero più alto di vittime si è registrato tra Lazio e Campania, nonostante i fenomeni più violenti abbiano colpito il Nord tra mareggiate storiche e fiumi esondati. Particolarmente colpito anche il Trentino Alto Adige, dove si sono ...

Milan - Gattuso tiene Alta la tensione : “Potevamo fare meglio - adesso dobbiamo giocare da squadra” : Il Milan ha vinto allo scadere portandosi in zona Champions League, ma Gennaro Gattuso non riesce a gioire pienamente. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossonero ha dato vita a un siparietto con Kessiè, in ascolto, apostrofandolo: “Kessiè è una capra perchè doveva stare in mezzo al campo anche nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci ha messo una pezza”. Poi ha proseguito: “Bisogna lavorare bene in fase ...

Alta tensione su Tap e Tav. A Torino espulsi da aula consiglieri centrosinistra : Resta Alta la tensione nella maggioranza sulle grandi opere. Luigi Di Maio torna a dirsi "contrario" alla Tap mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti interviene per ...

Maltempo : Autostrada del Brennero chiusa al traffico - traliccio dell’Alta tensione pericolante : L’Autostrada del Brennero è stata chiusa per precauzione, tra Vipiteno e Brennero, per il rischio di caduta di un traliccio dell’alta tensione nello stesso punto in cui ieri sera era caduta una frana. L’AutoBrennero è stata dunque nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vipiteno e Brennero. Per chi viene da Sud l’uscita obbligatoria è quella di Vipiteno, per chi entra in Italia non è possibile ...

Sri Lanka : tensione resta Alta - un manifestante ucciso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tap - Alta tensione nel M5S : la base pugliese è in rivolta : L'annuncio del premier Giuseppe Conte, che ha dato il via libera alla realizzazione del gasdotto Tap [VIDEO] in Puglia, ha scatenato la confusione all'interno del Movimento 5 Stelle. L'offensiva dei comitati No Tap è partita sui social gia' ieri, con la diffusione di alcuni video in cui militanti strappano le tessere elettorali, un modo chiaro per manifestare al M5S la propria intenzione di non dare più il proprio voto a chi non mantiene le ...

Alta tensione M5s sul Tap - tre parlamentari 'Conte sbaglia'. Di Maio 'Penali per 20 miliardi' : E il ministro dell'Economia Giovanni Tria, alla festa del Foglio, ribadisce: 'Io dico, in generale, che bisogna sbloccare le opere pubbliche'. Ieri Conte aveva scritto ai sindaci per annunciare che ...

Banche - è Alta tensione il governo studia l'ipotesi di una fusione per MPS - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle Banche italiane, raccogliendo le dichiarazioni del mondo politico sul loro rafforzamenti patrimoniali. L'idea sembra essere quella di procedere con ricapitalizzazioni nell'ambito di "schemi di fusione tra istituti di seconda fila". La Repubblica mette ...