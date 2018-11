Allerta Meteo Estofex | ancora maltempo in Italia | rischio frane con 50 mm di pioggia in

meteoweb.eu

: MALTEMPO. COMUNE ATTIVA PROCEDURA ALLERTA METEO E DI MONITORAGGIO PER I FIUMI SEVESO E LAMBRO Milano, 4 novembre 2… - ComuneMI : MALTEMPO. COMUNE ATTIVA PROCEDURA ALLERTA METEO E DI MONITORAGGIO PER I FIUMI SEVESO E LAMBRO Milano, 4 novembre 2… - Corriere : Allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia e Lazio Attenzione a Milano Meteo - SkyTG24 : #Maltempo: 12 morti in Sicilia, oggi allerta arancione sul Centro-Nord -

(Di lunedì 5 novembre 2018)– Settimana iniziatauna volta all’insegna delined(European Storm Forecast Experiment) emette un’di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, sia sulle aree costiere che su quelle interne. Livello 1 per il Golfo di Biscaglia meridionale e la costa settentrionale della Spagna per forti raffiche di vento. Livello 1 anche per il Nord dell’Iraq, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (orana) di ...