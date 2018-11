Allerta Meteo Emilia-Romagna | rientra la criticità “arancione” per la piena del Po

Allerta Meteo Liguria : domani criticità “gialla” per temporali : Dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla Liguria. La Protezione Civile regionale ha, dunque, diffuso l’Allerta Meteo “gialla” per temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: ZONE A, D: dalle 8 alle 19 di domani, martedì 6 novembre ZONA B: dalle 8 alle 21 di domani, martedì 6 novembre ZONE C, E: dalle 8 alle 24 di domani, martedì 6 novembre L’Allerta riguarda i bacini piccoli ...

Maltempo e Allerta Meteo oggi 5 novembre : notizie in diretta - Sky Tg24 - : Dolore e polemiche dopo la strage di Casteldaccia, dove sono morte 9 persone in una villetta abusiva travolta dall'acqua e dal fango. Si cerca un disperso a Corleone. Bomba d'acqua nel Catanzarese. ...

Maltempo Lombardia - Allerta Meteo a Milano : previsti temporali intensi - attivato il Coc : allerta meteo fino alla mezzanotte di martedì 6 novembre a Milano, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano. allertate anche le squadre della Protezione civile, della ...

Maltempo - l'Allerta Meteo devasta e fa ancora paura. Declassata a gialla per la giornata di lunedì : l'allerta meteo arancione prevista per il fine settimana appena trascorso ha lasciato disagi e gravi danni soprattutto alle campagne. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno provocato disagi e ...

Meteo - Allerta arancione in 4 regioni. E da domani arriva una nuova perturbazione : La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte del Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Da domani arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Miglioramenti solo a partire da giovedì.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : Allerta Meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di “Attenzione“, con un bollettino diffuso ieri sia in riferimento al rischio idrico sia al rischio idrogeologico. Il livello è “giallo”. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Sicilia : domani ancora maltempo : La Protezione Civile Regionale mantiene anche per domani, per la Sicilia occidentale, le condizioni di pre-Allerta, con un bollettino diffuso oggi pomeriggio che sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico riporta il livello a giallo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani ancora maltempo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : a Venezia torna l’acqua alta : Veneto senza pace per l’Allerta Meteo. Anche per il territorio Veneziano il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che dalla serata di oggi alla serata di domani sono previste precipitazioni con possibili rovesci o temporali. Questo potrà contribuire al verificarsi del fenomeno dell’acqua alta a Venezia domattina, alle 9.05, con una massima di 120cm. Il fenomeno potrebbe ...

Allerta Meteo Calabria - piogge intense in atto : “Non uscite di casa” - rischio esondazione fiumi e frane : Continuano le precipitazioni intense sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, che ora si stanno particolarmente concentrando in modo significativo lungo il bordo ionico della Calabria nella Locride. piogge molto intense – spiega la Protezione Civile Calabria – anche nel catanzarese e in fase di spostamento verso il crotonese e verso il bordo ionico della provincia di Cosenza. Si consiglia vivamente chi abita in ...

Allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia e Lazio - attenzione a Milano Meteo : La protezione civile: «I temporali potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche». Previste precipitazioni per tutta la giornata di lunedì

Allerta Meteo Roma : inizio settimana di piogge e temporali dopo una Domenica autunnale con un tramonto incantevole [FOTO] : 1/12 ...

Allerta Meteo Veneto : domani di nuovo piogge : Dalla serata odierna aumenta in Veneto la probabilità di precipitazioni a partire dai settori meridionali e occidentali, inizialmente sparse in progressiva estensione nel corso della notte fino a diventare diffuse nella prima parte di domani lunedì 5. I fenomeni sono in diradamento, almeno in pianura, da domani pomeriggio. Le precipitazioni, a tratti moderate con locali rovesci o temporali, potranno risultare localmente abbondanti sulle zone ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...