Allarme Juve | tanti infortuni per il Manchester

Juventus - troppi gol su cross : è Allarme difesa : TORINO - Disattenzione, superficialità e fretta. Questa la sentenza di Massimiliano Allegri su Twitter. In pochi caratteri, ha riassunto tutti gli elementi che hanno inchiodato la sua Juventus. Una ...

Juventus - suona l’Allarme : Khedira out 20 giorni - novità Douglas Costa : Khedira OUT 20 giorni- suona l’allarme in casa Juventus. Sami Khedira starà fuori circa 20 giorni. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il centrocampista tedesco ha riportato la lesione del muscolo flessore. Una nota stonata in casa Juve, ma che fortunatamente coinciderà con la sosta. Khedira potrà tornare a disposizione a fine mese. […] L'articolo Juventus, suona l’allarme: Khedira out 20 ...

Juventus - Allarme CR7 : 3 giornate in caso di condotta violenta : allarme CR7- Un’espulsione clamorosa, insensata e ingiusta. L’esordio di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus è durato solamente 30 minuti. Un cartellino rosso piovuto dal cielo in maniera del tutto inaspettato. Ronaldo ha lasciato il campo in lacrime, consapevole di aver subito un’ingiustizia incredibile. Un’ingenuità, ma non un episodio da condotta […] L'articolo Juventus, allarme ...

INFORTUNIO PJANIC/ Ultime notizie - Allarme Juventus : uscita forzata con la Bosnia - i dettagli : INFORTUNIO PJANIC, Ultime notizie: allarme Juventus, il Bosniaco è stato costretto ad abbandonare il campo mentre era impegnato con la sua Nazionale. I dettagli.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Juve - Allarme per Pjanic : sostituito per infortunio con la Bosnia : Miralem Pjanic spaventa i tifosi della Juventus: durante la gara di Nations League giocata e vinta dalla sua Bosnia contro l'Irlanda del Nord, il centrocampista bianconero è uscito dal campo all'83' ...