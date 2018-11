Al via la terza edizione di Gamerome

Grottaglie. Al via la terza edizione di Foto Festival : La manifestazione è organizzata dall'Associazione Fotografica 2.8, attiva ormai da anni sul territorio, e che si è sempre occupata di promuovere il mondo della Fotografia attraverso mostre, corsi, ...

Nè con Roma - nè con Bruxelles : la terza via di Yanis Varoufakis : Tra chi ha imposto regole che non funzionano e chi vuole sfasciare tutto, spunta sempre il terzo a cercare di farsi spazio. Yanis Varoufakis, l'ex ministro dell'Economia greco che per primo contestò il Fiscal Compact e l'impianto economico dell'Eurozona 3 anni fa, convoca una conferenza stampa alla sede della stampa estera a Roma per lanciare ufficialmente la campagna elettorale del suo movimento 'Diem25' verso le europee 2019. "L'Italia ...

OPEN CITY : terza tappa del viaggio in Italia ad un giga al secondo : Dopo Venezia e Palermo eccoci a Torino con OPEN Fiber per scoprire i vantaggi della città a cantiere finito e la nuovissima...

Terza Guerra Mondiale - Trump "Usa via da accordo sul nucleare/ Ultime notizie - fu firmato da Reagan e Gorbaciov : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova Guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:37:00 GMT)

SOLO 2/ Anticipazioni terza puntata : al via la guerra tra cosche - Marco in pericolo? (19 ottobre 2018) : SOLO 2, Anticipazioni terza puntata 19 ottobre: dopo aver scoperto che Agata è incinta, Marco decide di combattere con Bruno Corona per riconquistare il potere.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Approda in Sardegna la terza edizione del Festival Internazionale della letteratura di viaggio : ... Antigone, San Francesco, Jurij Gagarin e Friedrich Nietzsche, e ogni personaggio, oscuro o eminente, ci chiede di partecipare al suo destino e ci trae con forza irresistibile dentro il suo mondo. ...

Al via la terza edizione dei corsi di alta formazione di Learn Italy : Il programma prevede un'articolazione in tre fasi, una prima comune a tutti gli studenti sulle nozioni di base di politica, economia e comunicazione. Una seconda dedicata all'approfondimento dello ...

Mondiali Femminili 2018 : domani al via la terza fase - le parole di capitan Chirichella : C'è ovviamente un po' di tensione, però sicuramente è maggiore la voglia di scendere in campo e confrontarci con le migliori squadre al mondo. Tra allenamenti e studio delle avversarie ci stiamo ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. viaggio senza ritorno. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, continua nel sabato sera della rete ammiraglia col suo storico programma, […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Under The Bamboo Tree - al via la terza edizione : A Fontanellato, in provincia di Parma, si trova il Labirinto della Masone , il più grande percorso esistente al mondo. A comporre il fiabesco parco, che si estende su sette ettari di terreno, 200mila bambù, una pianta dalle mille virtù tutte , qui un interessante approfondimento, . Questa suggestivo paesaggio ...

Art bonus/al via la terza edizione del concorso per votare in tutta Italia il progetto art bonus dell'anno. In gara 115 progetti in 15 ... : UMWEB, Perugia. Nel corso della XIV edizione di LuBeC - Lucca Beni Culturali, è stata lanciata la terza edizione del concorso "progetto Art bonus dell'anno" 2018. L'iniziativa, promossa da Ales S.p.A. ...

Leonardo : al via la terza edizione del 'Compliance Council' : ... ha commentato: "Leonardo persegue con convinzione ed a tutti i livelli di responsabilità una politica di "tolleranza zero" non solo alla corruzione, ma verso qualunque comportamento illecito, ...