Aemilia | condannato prende cinque ostaggi all' ufficio postale | si arrende dopo 7 ore

'Ndrangheta - condannato nel processo Aemilia prende ostaggi in un ufficio postale - Teste di cuoio preparano irruzione : "Vi ammazzo tutti", con questa minaccia Francesco Amato è entrato nell' ufficio e ha preso in ostaggi o cinque donne, quattro impiegate e la direttrice, nella filiale delle Poste di Pieve Modolena , ...

