Accordo Esa-Asi | in Sicilia radiotelescopio Flyeye per asteroidi

A sorpresa Bolsonaro annuncia : Il Brasile resterà nell'Accordo di Parigi sul clima : Bolsonaro, 63enne ex ufficiale dei paracadutisti, guiderà la quarta democrazia più grande del mondo verso una piena liberalizzazione in economia in un Paese che conta almeno 14 milioni di poveri. Un ...

Accordo Asi-Esa - in Sicilia telescopio darà caccia ad asteroidi : Roma, 25 ott., askanews, - 'L'Italia ha firmato due importanti accordi, il primo con altre cinque istituzioni: Italia, Francia, Germania, Svizzera e Spagna ed Esa per l'utilizzo dei lanciatori europei,...

Pace fiscale - c'è Accordo : tutte le novità per "azzerare" le cartelle esattoriali : Alla fine è stato trovato l'accordo sulla Pace fiscale e la sintesi tra le visioni discordanti di Lega e Cinque Stelle su uno dei punti del contratto di governo più cari al Carroccio."Dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio", ha esultato Matteo Salvini, "Fornero, flat tax, equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento".Il provvedimento ...

Brexit : ore cruciali per l'Accordo/ Ultime notizie - riunione a sorpresa a Bruxelles - May sotto pressione : Brexit, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui

Brexit - ore cruciali per l'Accordo : riunioni a sorpresa a Bruxelles. May sotto tiro : Ore cruciali e frenetiche per la Brexit. Un'ipotesi di accordo di divorzio fra Regno Unito e Ue è ormai sul tavolo, ma l'annuncio - già pronosticato dalla stampa tedesca e da fonti europee al più ...

Brexit - "c'è l'Accordo" : convocati i 27 ambasciatori Ue/ Ultime notizie - vertice a sorpresa tra Raab e Barnier : Brexit, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui

Brasile : ministro Esteri in visita in Portogallo - focus su Accordo Ue-Mercosur e cooperazione su Difesa : Tra gli altri temi in agenda, la crescente cooperazione nelle aree di commercio e investimenti, la scienza, la tecnologia e l'innovazione nei comparti della Difesa, della cultura e dell'educazione. , ...

Russia e India a un passo dall'Accordo su pagamenti e difesa - : La Russia ha trovato il modo di risolvere i problemi di pagamento, compresi quelli della cooperazione nel settore della difesa, con l'India. Lo ha annunciato il vice primo ministro russo Yury Borisov. ...

Accordo Eni-AMA : biocarburante dagli oli alimentari esausti : Eni e AMA , società pubblica di Roma Capitale , hanno sottoscritto un Accordo per avviare, presso le sedi Eni di Roma in piazzale Mattei e in via Ribotta, la raccolta di oli alimentari esausti ...

Intesa a 2 - 4% del Pil - anche Tria d’Accordo «Manovra dal popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Papa : nuova fase per la Chiesa in Cina dopo Accordo con Vaticano : Roma,, askanews, - "Auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase, che aiuti a sanare le ferite del passato, a ristabilire e a mantenere la piena comunione di tutti i Cattolici cinesi e ad ...

Vaticano-Cina - Accordo su nomina vescovi condivisa/ Speranze - no trionfalismi : incognita su attacchi a Chiesa : accordo Vaticano-Cina: pace con la Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.

Papa Francesco in Cina - c’è Accordo sulla nomina dei vescovi. Ma il cardinale Joseph Zen Ze-kiun : “Svenduta la Chiesa” : Per Papa Francesco Pechino è più viCina. Il Vaticano ha, infatti, firmato un accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi. Si tratta di un’intesa storica da lungo tempo ricercata da Bergoglio e dal suo Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che segna un passo importante per i rapporti tra i due Paesi. L’accordo, come ha spiegato il Vaticano, “è frutto di un graduale e reciproco avviCinamento e viene stipulato dopo un lungo ...

Accordo VATICANO-CINA : PACE CON LA CHIESA CATTOLICA/ Nomina vescovi condivisa : non era mai successo : ACCORDO VATICANO-CINA: PACE con la CHIESA CATTOLICA: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla Nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.