Abusata dal padre a 12 anni tenta il suicidio : E' stata Abusata dal padre quando aveva 12 anni e ha tenta to il suicidio . I Carabinieri di Alife e di Piedimonte Matese , Caserta, hanno eseguito un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei ...

India - bimba di 4 anni viene Abusata nell’ospedale dov’è ricoverata : Orrore in un ospedale di Lucknow, città situata nel nord dell" India , dove una bimba di soli 4 anni è stata stuprata da cinque uomini mentre si trovava da sola nella propria camera di degenza.A quanto pare la piccola era ricoverata da circa quattro giorni nel reparto di terapia intensiva del nosocomio in seguito al morso di un serpente, a causa del quale si era reso necessario ricorrere tempestivamente alle cure del personale sanitario.Stando al ...

UK : Abusata e costretta a guardare film pornografici dal papà - il racconto di Amanda : Amanda Hollis, adesso mamma di 3 figli, da bambina è stata costretta a subire violenze ed abusi sessuali da parte del padre, il quale la costringeva a vedere film pornografici all'interno della propria abitazione sita in Manchester. A distanza di anni, dopo essere riuscita a superare parte dello choc subito da quando aveva 4 anni, la donna ha deciso di raccontare quei momenti alla stampa [VIDEO]. Dopo anni il racconto di Amanda Nel dettaglio, ...

“Nonna - quando siamo i casa lui mi tocca” - bimba di 4 anni Abusata dal nonno : La rivelazione della piccola ha portato la famiglia a indagare e infine a denunciare l'accaduto alla polizia che poi ha arrestato l'uomo, condannato in tribunale. Il nonno avrebbe abusato della piccola in almeno tre occasioni mentre si prendeva cura di lei in una stanza da bagno.Continua a leggere