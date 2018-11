Abete | “Superlega? Grandi club la usano come arma d’urto su Uefa”

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Superlega possibile? Al momento non penso sia alle porte. Senza dubbio i, e fa parte del gioco, hanno sempre utilizzato la Superlegad’urto per poter avere una Uefa in grado di efficientare al meglio la Champions”. E’ l’opinione espressa da Giancarlo, ex presidente della Figc e vicepresidente della Uefa a ‘La Politica nel pallone su Gr Parlamento’, a proposito della possibilità della nascita di una Superlega Europea da parte dei. “Platini cercò di dare più spazio al merito sportivo, ma questo frenava la crescita dei ricavi e la spinta da parte deiportò alla riforma che ha ridato, fortunatamente, le quattro squadre all’Italia, che lo sta meritando. La preoccupazione della Uefa, in quel momento priva di un presidente eletto, era quella di poter offrire una opportunità di ...