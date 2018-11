Abete | “Serie B a 19 squadre un errore politico”

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) “La serie B a 19è stato unpolitico: quando si è attivato l’iter per i ripescaggi, hai legittimato una pluralità di soggetti a intervenire”. Lo ha detto Giancarlo, ex presidente della Figc, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Si è creata una situazione di grande imbarazzo, kafkiana e la riforma della giustizia sportiva a cui mi opposi 4 anni e mezzo fa non ha risolto alcun tipo di problema. Un anno così faticoso non c’é mai stato, nemmeno in tempi più difficili per il calcio italiano”, ha spiegatoche in merito al caso Entella, ha aggiunto: “ha una situazione particolare, ma non ci sono margini per avere posizioni autonome, non si può che attendere la valutazione che farà il Tar, ormai la Federazione non può che far altro che dare esecuzione degli organi di giustizia amministrativa”. ...